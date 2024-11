El jueves 28 de agosto, un México conmovido despide a la última gran diva del cine mexicano. Silvia Pinal falleció a los 94 años en un hospital de la Ciudad de México, tras complicaciones de salud.

Nació en septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora. Inició su trayectoria a finales de los años cuarenta y fue considerada una de las primeras actrices de la “Época de Oro” del cine mexicano.

Durante su juventud, por su elegancia y porte, se posicionó como modelo y apareció en distintas revistas. Su apodo de “La diva del cine de oro” se lo ganó a pulso gracias a su maravilloso gusto por la moda.

Actriz, empresaria, productora y política, Silvia Pinal deja un legado en el séptimo arte y en De Última también la recordamos como icono de estilo a lo largo de su carrera.

Silvia Pinal es fotografiada junto al retrato de Diego Rivera, por Uriel Santana. Foto: Instagram @urielsantanafoto

El vestido que usó en la pintura de Diego Rivera

Una de las piezas más icónicas que lució la actriz de Viridiana (Luis Buñuel) fue un hermoso vestido entallado en color negro, corte sirena, con escote en “U”, al frente y por atrás, con el que posó para un retrato que le obsequió Diego Rivera a mediados de los cincuenta. El vestido fue creado por el diseñador mexicano Tao Itzé.

Claves del estilo de la gran diva del cine mexicano

Silvia Pinal, quien recibió el Ariel de Oro Honorífico en 2008, es recordada por su estilo elegante, en el que incorporó prendas en tendencia con su sello personal. En su juventud, usó vestidos que acentuaban su silueta de manera sofisticada, muchos de ellos con escotes de hombros descubiertos. Además, llevaba constantemente abrigos de efecto pelo llamativos.

La gran diva no temía al color ni a los estampados. El animal print, tan vigente actualmente, destaca en varios de sus looks y supo adaptarlo en diferentes etapas de su vida. Aunque no descartó el negro, considerado muy elegante, vistió con soltura colores vivos como el azul y el rojo. Algunas prendas también destacaron por contar con apliques de brillos.

Pinal complementaba sus atuendos con joyas vistosas, pero usadas armónicamente: collares, aretes y anillos.

Su cabellera siempre llamó la atención, peinada de manera cuidada y con dosis de volumen, según las tendencias del momento. En el maquillaje, solía destacar sus labios con tonos rojizos, como toda una dama elegante.

Usó la moda sin limitaciones, fiel a su personalidad, para realzar su belleza natural.

