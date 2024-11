El 27 de noviembre fue el estreno del documental Danna: Tenemos que hablar, un film de Childstar en Disney Plus, un evento muy importante en la carrera y la vida de la cantante mexicana.

“Que noche tan especial… tengo el corazón lleno de amor y luz, esta era me ha marcado de por vida, “Childstar” es lo mejor que me ha pasado, me destruyó para construirme de nuevo, y por fin me encontré…", expresó Danna en sus redes sociales.

“Cerrar con el estreno de este documental es un regalo para mí, para nosotros y para todos ustedes, es una lección de amor propio y valentía, anoche cerré un ciclo en mi vida acompañada de personas que amo, admiro y que me han acompañado en todo este viaje tan importante y mágico. AMANECÍ”, escribió sobre la experiencia que vivió en el estreno del filme.

En el marco de la premier, la cantante posó con un elegante vestido blanco que expresa su estilo sofisticado y, a la vez, moderno y sensual. En un post que compartió con sus 33 millones de seguidores en Instagram, se pueden ver los detalles de esta y otras prendas con las que celebra la emisión del documental en el que abre su corazón para contar su historia.

El impactante vestido blanco de Danna

En la primera imagen que aparece en el post de Instagram, Danna luce impactante con un vestido de piel en tono blanco roto fiel a su estilo: vanguardista, refinado y sexy. Se trata de una prenda con silueta columna (con abertura posterior), una de las más elegantes en el mundo de los vestidos de gala.

El vestido de la cantante de "1Trago" lleva la atención a los hombros con un precioso diseño conocido como off the shoulders, cuyas mangas destacan por su volumen y forma serpenteante que se extiende a los brazos. El escote en V profundo es otra característica que acentúa la sensualidad de la pieza, además, tiene un acento romántico con un sutil bordado floral.

El fashion stylist de Danna es Francisco J. Rondón. Foto: Instagram @danna

El vestido blanco de Danna es de la colección primavera-verano 2025 del diseñador español Luis de Javier, la cual bautizó como “Refugio de los pecadores”. Su propuesta está inspirada en las siluetas de los años cuarenta creadas por el icónico modisto Cristóbal Balenciaga (1895-1972); en el sitio de la marca aseguran que la colección combina la elegancia española con un toque audaz, para ofrecer piezas atrevidas pero refinadas.

El vestido de Danna es de la firma Luis de Javier. Foto: Especial

Maquillaje y peinado para una ocasión especial

Con este vestido de hombros descubiertos, Danna mantiene su cabellera suelta peinada con ondas voluptuosas, mientras que en su maquillaje destacan armónicamente tanto la mirada como los labios, con sombras en tonos blancos, principalmente, y labial café.

Danna es cuidadosa con los detalles y lleva una manicura impecable y moderna en el mismo tono de su vestido, con detalles en 3D que parecen una extensión de las mangas de la prenda.

Danna demuestra que el blanco es un apuesta sumamente elegante para ocasiones especiales. ¿Te gustó este vestido que lució?

