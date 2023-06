Si vas a asistir a la XLV marcha del orgullo LGBT+ en CDMX, un maquillaje colorido no te puede faltar en tu look para tener un estilo de alto impacto en este día tan especial para la comunidad.

Si no asistirás de manera presencial, pero no te quieres quedar sin apoyar la causa, una foto en redes sociales con un bonito look y un maquillaje en tendencia es una buena idea para visibilizar este día.

Recuerda que celebrar tu identidad todos los días con tu manera de vestir y la forma en que te maquillas es un acto revolucionario que merece gran respeto y admiración a donde quiera que vayas.

Foto: Pexels

Maquillaje inspirado en el orgullo LGBT+

Cejas de hada

Amamos esta alternativa por ser fácil de recrear, además de que se puede elevar al máximo agregando brillos de colores, no tiene que quedar exactamente igual, tú le darás el sentido que deseas a tus brochas. Recuerda laminar perfectamente tu ceja antes de comenzar con las sombras.

Foto: Instagram @carrolebell

Sombras arcoíris

Un básico para este día es dibujar la bandera del arcoíris sobre tus párpados, este año se vale aceptar el reto a subir el nivel de tu makeup con unas sombras más complejas, en las que cada color tenga su propio espacio, seccionando las bandera en dos partes como se muestra en la foto. Recuerda jugar con las profundidades de cada tono y añadir unas pertañas extra largas.

Foto: Instagram @cibrian_makeup_

Leer también: Bailarinas, el calzado soñado para estar cómodas y elegantes

Labios multicolor

Si no eres un experto en el maquillaje y quieres llevar un toque de color, este difuminado en los labios es el más fácil de hacer. La clave para que luzca de revista es difuminar labio con labio, como cuando te aplicas lipstick, cada que se añade un segmento de color. No olvides ponerte una capa de gloss al final para sellar tu obra maestra.

Foto: TikTok @ferjalil

Siluetas color

Si eres parte de la comunidad y te gustaría representar tu bandera de otra manera, consigue stickers o recorta figuritas como estrellas y corazones, y pégalas en el área donde vas a maquillarte. Realiza un difuminado colorido y, cuando acabes, retira con unas pinzas los stickers y verás como se marca la silueta.

Foto: TikTok @moximakers

Corona de colores

Este año las cejas están siendo las protagonistas. Para este maquillaje asegúrate de tener colores con buena pigmentación, para intensificar los colores puedes iniciar por untar un poco de corrector sobre las cejas, para que sea más fácil añadir los colores que se muestran en el video y pegar el glitter.

#IDAHOBIT #LGBT #gay #trans #pride #fyp #foryou ♬ sonido original - Luis Carlos @luis_carlos_g Un día como hoy pero de 1990, la Asamblea General de Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. Por lo cual, desde el 2004, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Hoy más que nunca es importante hacer sonar nuestras voces y luchar por nuestros derechos. Actualmente, nuestras comunidades más atacadas son la comunidad trans y la comunidad no binarie, así mismo, son las más desprotegidas... no dejemos que nuestro privilegio no nos deje ver más allá de nuestras propias narices. Te dejo una lista de algunas de Organizaciones LGBTQIA+ en México que trabajan, por medio del activismo, para mejorar la calidad de vida de las personas disidentes: 🏳️‍⚧️ Infancias Transgénero A.C. @infanciast 🏳️‍🌈 Letra Ese @letra_ese 🏳️‍⚧️ Refugio LGBTI Casa Frida @refugiocasafrida 🏳️‍🌈 Brújula Intersexual @brujulaintersexual 🏳️‍⚧️ Casa de las Muñecas Tiresias @ctiresias 🏳️‍🌈 VIHve Libre @vihvelibre No dudes acercarte a ellas para información, donaciones monetarias, en especie o incluso voluntariado ⭐ Recuerda que juntes, somos más fuertes. #IDAHOT

















Leer también: Zonas que no debes olvidar al aplicar tu protector solar cada día

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters