En la noche del 15 de septiembre se celebra la 76ª edición de los Primetime Emmy Awards en el Teatro Peacock de Los Ángeles, en Estados Unidos, con las series Shogun (25 nominaciones), The Bear (23) y Only Murders in the Building (21) liderando las nominaciones.

En esta fiesta de la televisión internacional, las celebridades deslumbran con sus atuendos en la alfombra roja y este año no es la excepción. ¿Cuáles han sido los mejores looks en la noche de los Premios Emmy? Entre las artistas latinas, Eiza Gonzalez, Selena Gomez y Sofía Vergara estuvieron entre las actrices más esperadas por su estilo.

Los mejores looks de los Premios Emmy 2024

Selena Gomez

En la 76ª edición de los Emmy, Selena Gomez obtuvo su primera nominación como mejor actriz. Con orientación de su fashion stylist de los últimos años, Erin Walsh, la artista de origen latino eligió un vestido espectacular con silueta de sirena en hermoso terciopelo negro.

El detalle más destacado de la prenda es, sin duda, el escote halter cruzado que se eleva con detalles plateados que simulan una joya incorporada a la prenda de ropa. El look de gala de la actriz de Only Murders in the Building es de la firma Ralph Lauren.

Mantuvo el cabello suelto, peinado con raya en medio. En el maquillaje destacan su delineado cat eye clásico y su labial nude.

Foto: AP

Anna Sawai

Uno de los mejores vestidos rojos en esta edición de los Emmy lo llevó la actriz Anna Sawai, estrella de la serie Shogun que fue nominada como mejor actriz en una serie dramática. Se trata de un diseño sumamente elegante de Vera Wang. Es un vestido strapless con escote en V profundo, el cual queda ceñido en el torso de manera escultural, pero se amplía en una falda con volante sofisticada.

Complementó su look con joyería de Cartier, resaltan sobre todo sus pendientes largos, gracias a su elegante peinado recogido.

Foto: AP

Ayo Edebiri

La popular “chef” de The Bear, quien ganó en la edición pasada de los Premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto y vuelve a estar nominada como mejor actriz principal en esta ocasión, resplandeció en la alfombra roja con una propuesta de estilo colorida.

Ayo Edebiri lució un vestido con estampado multicolor que alegró la noche, con escote strapless (uno de los favoritos en la gala) y abertura profunda en la pierna. El diseño fue hecho para ella por la firma Bottega Veneta. Completó su look con sandalias de tiras negras y aretes chunky muy elegantes en dorado. Su cabello brilló con ondas suaves.

Foto: AP

Dakota Fanning

Uno de los vestidos más delicados fue el que lució la actriz Dakota Fanning, en un tono claro adornado con cristales y perlitas clásicas, que siempre aportan elegancia. En el escote strapless destaca un detalle cruzado que añade un toque ultra femenino al look, mientras agrega textura con el pliegue que forma en todo el largo.

Este diseño es de la colección de Alta Costura de Giorgio Armani Privé, temporada otoño 2024.

Foto: AP

Sofía Vergara

La colombiana Sofía Vergara también fue una de las celebridades que eligió el poder del color rojo para asistir a su gran noche en los Emmy. La actriz nominada por su papel en Griselda encantó con un diseño strapless con forma de corazón y drapeado en el torso y las caderas.

Foto: AP

De la firma italiana Dolce & Gabbana es su sensual y elegante vestido, que complementó con joyas de Cartier.

Foto: AP

