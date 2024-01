La temporada de premios sigue brindando inspiración desde el espacio de la red carpet. Esta vez, fue el turno de los Emmy Awards 2024 después de haber sido pospuestos. En la alfombra roja reinaron atuendos impecables y elegantes. Selena Gomez fue una de las artistas que impactó a su paso.

La serie donde participa la actriz, Only Murders in the Building, estuvo nominada en las categorías mejor serie de comedia, mejor actor de comedia (Martin Short) y mejor guión. Para esta importante noche, Selena eligió un vestido con transparencias de Oscar de la Renta, muy femenino y delicado, sin dejar de lado una dosis de exuberancia. Su estilista de moda es Erin Walsh.

Foto: EFE. Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin, elenco de Only Murders in the Building

Selena Gomez y su look de impacto en los Emmys

Selena Gomez deslumbró en los Emmy Awards 2024 con un vestido que resalta, en primer momento, por su color imponente: un majestuoso tono borgoña que se realza por el brillo de las lentejuelas. Además, llevó esa tonalidad en otros detalles de su look.

El vestido que lució es de silueta columna y tiene un escote strapless (palabra de honor) con sutil forma de corazón. El diseño también destaca por sus transparencias, que sirven como lienzo para grandes hojas de helechos bordadas. Las transparencias han tenido una gran aceptación en la moda y siguen conquistando en eventos de gala, con elegancia.

Gomez llevó unas sandalias con tacón que, afortunadamente, se dejaron ver con el largo de su vestido. Se trata de un modelo revestido en terciopelo, que iguala el rojo intenso del diseño Oscar de la Renta. Una parte distintiva del calzado es que envuelve el tobillo con un juego de vueltas estilo serpiente. Son de la marca italiana René Caovilla y el modelo se llama Cleo.

Foto: AFP

Leer también: Anne Hathaway luce vestido de gala con impactante escote

Según informa la firma de moda, este vestido cuenta con más de 450.000 lentejuelas. Para su elaboración se necesitaron 930 horas de cuidadoso bordado a mano.

La joyería de la intérprete de "Single Soon" es de la firma Tiffany & Co. El collar, que presenta bonitas figuras de pájaros (colección Tiffany Bird), está elaborado en platino y oro, con una morganita que destaca al centro, diamantes y zafiros rosas.

Foto: EFE

Tonos borgoñas también destacaron en sus labios y en su manicura, para un total look de ensueño. Llevó el cabello en un peinado recogido y dejó su fleco de lado, con algunos mechones sueltos.

El rojo es uno de los tonos del momento y Selena también lo escogió para asistir a los Golden Globes (un vestido de Armani Privé). Con el acento intenso del borgoña (burgundy), es un tono ideal para temporadas como el otoño y el invierno.

Leer también: El impactante look de Khloé Kardashian con pezoneras doradas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters