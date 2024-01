Que la actriz Anne Hathaway es todo un icono de estilo no es un secreto. Quien interpretó al inolvidable personaje “Andy Sachs” en El diablo viste a la moda, al lado de Meryl Streep, no deja de sorprender con sus looks en eventos importantes.

Aunque siempre ha vestido muy bien, en los últimos dos años se ha hablado de sus riesgos en la moda que la han llevado a mantenerse como el icono que es, con prendas modernas y elegantes. Algunos comentan que esta evolución se debe al trabajo en equipo que ha establecido con su estilista de moda, Erin Walsh, quien también trabaja con Selena Gómez y Sofía Carson.

Esta vez, la actriz deslumbró en la gala de National Board of Review con un elegante vestido negro, una prenda que nunca defrauda y que ya se ha visto en el inicio de la temporada de premios, por ejemplo: Jennifer Aniston y Jennifer Lwrence, en los Golden Globes, y Olivia Rodrigo, en los Governors Awards, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Foto: AFP

Anne Hathway luce escote de impacto

La ganadora del Oscar fue a este evento de la industria del cine enfundada en un vestido negro bordado con lentejuelas, con bustier, silueta columna y diseño strapless. En la prenda destaca el escote corazón pronunciado, que se une a unas pequeñas aberturas a los costados. Aunque no siguen en su máximo auge, las aberturas se mantienen presentes este año.

El vestido de Anne es de la colección otoño-invierno 2024 de la firma italiana Giorgio Armani. Lo acompañó con joyería de Bulgari, de la cual es embajadora. Lució unos pendientes en forma de lágrima y un inconfundible brazalete de diamantes de la línea Serpenti, además de algunos anillos. No llevó collar con este escote.

Foto: AFP

Anne lució su cabello suelto con sutil volumen. Llevó un maquillaje muy natural, una tendencia que se ha estado viendo en los recientes eventos de la industria. El maquillaje de la actriz fue hecho para iluminar su piel, además, usaron tonos que podrían ser ejemplo del maquillaje en el color del año establecido por el Instituto Pantone: Peach Fuzz, un melocotón que va entre naranjas y rosas suaves. Destacan sus labios con brillo en tono rosa.

Foto: AFP

Cabe mencionar que, recientemente, Hathaway se sumó a la campaña “With Me, With You” de Bulgari, a favor de la fundación Save the Children, con la que celebran 15 años de colaboración entre la marca y la organización. Ella, y otras estrellas como Eva Herzigova y Jon Kortajarena, promueven una nueva línea para recaudar fondos para la fundación, la cual está inspirada en la colección B.zero1.

Leer también: ¡Deslumbrante! Descubre el nuevo tatuaje minimalista de Dua Lipa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters