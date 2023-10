Someterse a un cambio radical de look puede ser una buena idea si estás buscando alternativas para lucir increíble y auténtica. Sin embargo, para quienes prefieren regirse por la astrología, es importante identificar las fechas más conveniente para renovarse con un corte de pelo, y octubre, el mes que da inicio a la temporada de otoño, tiene los días ideales.

Cuando hablamos de fechas para realizar cambios en octubre, no solo nos referimos a los cortes de cabello, puede ser el momento que estabas esperando para hacerte ese tatuaje que tanto deseas, algún tratamiento de belleza e incluso tomar decisiones importantes.

Averigua cuándo se alinearán los astros a tu favor. Aquí te contaremos qué días son los más indicados para cada cambio que planees hacer.

¿Qué día indica la astrología que es mejor para cortarte el cabello en octubre?

Las personas que siguen la astrología saben que hay días determinados en los que se recomienda realizar ciertas prácticas o actividades.

La influencer, creadora de contenido y astróloga venezolana, María Pineda, quien es identificada por sus seguidores de Instagram como Mia Astral, publicó una lista con las fechas idóneas para cortarte el cabello o realizar un cambio radical.

Si en octubre lo que quieres es ir por un cambio de look con un corte de cabello para lucir diferente, Mia Astral indicó que a partir del día 23 inicia el periodo idóneo para hacerlo, así que no comas ansias y mientras puedes meditar con calma qué corte quieres experimentar.

Pero si lo que quieres hacer es un verdadero cambio radical, Mia recomienda realizarlo del 30 de octubre al 5 de noviembre. Mientras que para hacerte un tatuaje recomienda escoger los días 22, 23 y 24 de octubre.

La astrología recomienda dos días para hablar del amor

Si además de animarte a hacer un cambio externo, también te sientes lista para uno interior, como hablar sobre los temas del corazón, lo que podría ayuda a liberarte y a sentirte en paz, considera la siguiente recomendación.

Los días que la astróloga Mia señala como los mejores para realizar esa plática relacionada con el amor, son el 5 y 6 de octubre. Aunque recuerda que estos temas siempre son importantes de hablar y, pese a que esas son las fechas recomendadas no significa que en otro día no puedas tener esa conversación.

Esperamos que estos datos te hayan gustado y sobre todo que los hayas anotado para que no se te pase la fecha y puedas realizar tu cambio en sintonía con los astros. No obstante, recuerda que esto no tiene sustento científico por lo que, si necesitas aventurarte con un nuevo look, solo necesitas decidirte y ponerte en manos expertas.

Cuéntanos, ¿qué cambio te quieres realizar?

