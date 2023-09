Aunque la aparición de las canas es parte del proceso natural del cabello, muchos prefieren seguir manteniendo su color, pero preferirían no tener que recurrir a químicos, por lo que buscan una solución natural para esconderlas y se dice que aplicar bicarbonato de sodio es una opción. Sin embargo, aquí te decimos si realmente funciona, además, de otros remedios caseros para retrasar el envejecimiento del pelo.

Si te preguntas si el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar las canas, la tricóloga, Soledad Gómez, especialista en el estudio del cabello, desmiente este mito al afirmar que puede ser dañino para el cuero cabelludo, ya que es una sustancia que podría generar irritación, además de volverlo quebradizo, abrir las cutículas y las puntas, e incluso opacar su brillo natural, declaró para el blog de la empresa Capilárea.

La tricóloga respondió a la duda sobre si el bicarbonato de sodio puede teñir el cabello para regresarle su tono natural, y explicó que el color del pelo proviene de la melanina, una sustancia natural que produce el organismo para darle pigmentación no solo al cabello sino también a la piel y al iris de los ojos, por lo que aplicar bicarbonato de sodio en las canas no funciona para darles color ya que no contiene ningún tipo de pigmento.

Además, la especialista añadió que “el bicarbonato no va a influir de ninguna manera sobre la producción de melanina de nuestro organismo. Por lo tanto, no es posible que el bicarbonato pueda ayudarnos a disimular las canas”.

Como te darás cuenta esta no es una opción, pero no te preocupes, te compartimos otros remedios caseros naturales que te ayudarán a retrasar la aparición de canas y también a nutrir tu cabello.

Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo quitar las manchas de las manos con un solo ingrediente

Remedios caseros para retrasar la aparición de las canas

Antes de que apliques cualquier tratamiento en tu cabello, es necesario que tomes en cuenta que llevar una alimentación sana y equilibrada también contribuye a prevenir la aparición prematura de canas. Así que es recomendable que en tu dieta incluyas verduras de hojas verdes, yogur y frutas frescas para mejorar la salud del pelo, recomienda Doctor NDTV.

Y si lo que buscas son remedios caseros naturales que ayuden a retrasar o teñir la aparición de canas, te proponemos las siguientes opciones:

Aceite de almendras y jugo de limón para retrasar la aparición de canas

Esta combinación de ingredientes te ayudará a retrasar la aparición de canas y a mejorar la salud de tu cuero cabelludo, debido a que la vitamina E contenida en el aceite de almendras nutre las raíces y previene el encanecimiento prematuro; mientras que el jugo de limón, rico en vitamina C, facilita su crecimiento.

Para utilizar esta receta lo que debes hacer es mezclar aceite de almendras y jugo de limón en una proporción de 2 a 3, es decir, dos gotas de aceite por cada tres de jugo. Luego aplica la mezcla en tu cuero cabelludo y masajea suavemente con la yema de los dedos. Deja que actúe por 30 minutos y después lava tu cabello como lo haces habitualmente.

Imagen: Freepik

Café y henna orgánica para teñir las canas de manera natural

Otro remedio natural consiste en mezclar café con henna, la cual se ha utilizado tradicionalmente para teñir el cabello de manera natural por ser una sustancia de origen vegetal. Sin embargo, es importante que uses henna de fuentes orgánicas, ya que su versión comercial contiene productos químicos nocivos y colorantes artificiales.

Antes de aplicar henna en el cabello, considera que si has usado tintes convencionales, debes esperar un mes después de su aplicación, ya que la henna puede reaccionar de manera incorrecta al entrar en contacto con los químicos del tinte que ya tenías aplicado. También haz una prueba de sensibilidad en un mechón del cabello y en la muñeca de tu mano para corroborar cómo quedará el color y si te genera algún tipo de alergia en la piel. Cabe destacar que la henna es un tinte natural que no es permanente, por lo que dura aproximadamente un mes.

Utilizar café y henna orgánica para teñir las canas de manera natural es un remedio casero sencillo. Solo debes hervir una cucharada de café en 2 tazas de agua. Luego deja que la mezcla se enfríe y añade la henna orgánica para hacer una pasta. Deja que repose durante un par de horas. Después agrega 1 cucharada de aceite de almendras o de coco, mezcla y aplica en el cabello. Deja que la mezcla surta efecto durante una hora y lava con champú.

Leer también: Cómo quitar las manchas amarillas de las axilas en la ropa blanca

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters