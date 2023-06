Danna Paola es una de las artistas mexicanas jóvenes con más años de trayectoria. Además de su talento como cantante y compositora, ella no ha dudado en hacer notar su interés por la moda y por ende, son varias las veces que se le ha visto con outfits de alto impacto y en ocasiones fuera de lo común. Uno de esos es el que dejó ver hace unos días en redes sociales, donde lució un par de botas jeans que aunque a primera vista parecen dos prendas diferentes, ¡son dos en uno!

Danna Paola, una artista que impone moda

Danna Paola Rivera Munguía es una cantante, actriz, modelo y compositora de origen mexicano, la cual comenzó su carrera cuando solo era una niña de no más de seis años. Aunque su carrera artística se fue más a la parte de la actuación en sus primeros años, lo cierto es que poco a poco fue llevando su carrera artística más a la música. En varias ocasiones ha mencionado que lo que más enfoca su atención en la actualidad es desarrollarse más como cantante.

No obstante, su atención no solo se enfoca en eso. Algo muy característico de la joven mexicana, es su gusto por la moda; pues no pierde ningún momento para lucir increíbles outfits que no pasan desapercibidos redes sociales y que encantan a sus seguidores.

Y algo que ha dejado claro en distintas ocasiones es su amor por las botas, en todos los estilos posibles. Por ejemplo, en abril de este año que subió una foto a su Instagram donde se mostró luciendo monster boots, muy al estilo de Lady Gaga. ¡Obviamente las amamos!

Otro momento donde no dudó en hacerse notar y vestir un atuendo revolucionario fue en los Latin American Music Awards 2023. Ahí llevó una falda de mezclilla patchwork, con tiro largo y abierto, además de unas botas de plataforma metálica.

Danna Paola luce botas jeans 2 en 1

Dicho esto, no hay duda alguna de que la cantante no solo viste la ropa, sino que también la luce y puede sin problema hacer una combinación de estilos y colores. Ante ello, uno de los últimos casos que dejó ver en redes sociales fue la de una foto tomada en Bogotá por la descripción que puso en su publicación. En la primera foto se ve feliz cargando a un gato y vistiendo un look muy cool.

En la imagen, Danna Paola viste una t-shirt oversize negra la cual combinó, unas cowboy boots que aparentemente son color blanco, pero al fijar la mira detenidamente no solo tienen dos colores, sino dos tipos de material diferente. Se trata de unas botas jeans 2 en 1. Mientras que el material de la punta se ve liso y completamente blanco, la parte de arriba de estas tiene mezclilla.

Algunos usuarios en redes comentaron que les costó trabajo ver la diferencia en el outfit y en efecto notar que se trataban de unas botas y no de unos zapatos junto a unos jeans de mezclilla completos. En las siguientes fotos de la publicación ya no se vuelve a apreciar su estilo, sin embargo, solo una fotografía bastó para que la actriz fuera nombrada por su estilo de la moda.

