La modelo mexicana María Ibarra se encuentra en el Carnaval de Río de Janeiro con Pandora y tuvimos la oportunidad de entrevistarla para preguntarle sobre sus hacks de moda y estilo, ya que ella es una de las jóvenes modelos que pone en alto el nombre de la industria de nuestro país.

Con una presencia segura y una sonrisa radiante, María Ibarra destaca por su estilo único, una mezcla perfecta de sofisticación y frescura, que la ha convertido en una de las modelos más prometedoras del momento en México.

Desde looks clásicos y elegantes hasta outfits más atrevidos y innovadores, María Ibarra ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a las diversas tendencias que marcan las temporadas.

Con una pasión por la moda que se refleja en cada una de sus apariciones públicas y heredada por su mamá, la también modelo Celina del Villar, María Ibarra es una figura que seguirá destacando en la industria de la moda.

Su dedicación y su amor por el estilo la han convertido en una modelo con un futuro muy prometedor. Nos respondió estas 3 preguntas rapiditas para compartirnos sus secretos más fashionistas.

María Ibarra modelando Pandora. Foto: Cortesía Pandora

Leer también Aislinn Derbez impacta con total black de Dior en París

María Ibarra comparte sus 3 mejores secretos de moda

1. ¿Cuál es el “must have” de moda que nunca falla para María Ibarra?

Desde muy chiquita, alguien me dijo que una mujer no debería salir de su casa sin perfume, aretes y desodorante. Aunque eso tal vez no aplique para todas y no sea una regla, a mí se me quedó grabado para toda la vida. No salgo de mi casa sin aretes, perfume o desodorante y, aunque vaya con prisas, si me falta alguno, me regreso.

2. ¿Cuáles son los accesorios básicos de María Ibarra?

En mi clóset siempre van a encontrar dos cosas: básicos de muy buena calidad con un edge (por ejemplo, una T-shirt blanca con algún doblez interesante) y statement pieces como una chamarra de pelo llamativa, una bolsa fluffy o unos lentes originales que pueda combinar con jeans y una T-shirt blanca. Me encanta mezclar piezas únicas con básicos, pero mis básicos siempre tienen que tener un edge. Además, todo lo que compro debe ser de buena calidad. A veces se encuentra buena calidad a un precio accesible, pero por una cuestión de sustentabilidad y responsabilidad con el medio ambiente, prefiero invertir en piezas que sé que me van a durar.

Si quieren una respuesta más simple, mis accesorios básicos siempre tienen que ser de metal plateado, simples y no muy llamativos. Me gusta la teoría de que menos es más, y en mi caso, como tengo facciones finas, prefiero aretes delicados. También me enfoco mucho en que el metal sea de buena calidad, tanto por estética como por higiene y seguridad para mi piel, por eso amo mil llevar la joyería de Pandora, va súper ad hoc a mi estilo.

María Ibarra modelando Pandora. Foto: Cortesía Pandora

3. ¿Cuáles son tus tendencias de moda preferidas?

Realmente no sigo tendencias como tal. Para mí, la comodidad es lo más importante; me gusta sentir que estoy en pijama cuando en realidad luzco elegante y sofisticada. Soy muy consciente de que las tendencias van y vienen, por lo que me gusta cuidar mi ropa para cuando algo que tengo vuelva a estar en tendencia.

En general, prefiero tener un clóset básico, dinámico y bien curado, con piezas elevadas y con un toque de edge, además de statement pieces que me hagan ver más interesante.

María Ibarra modelando Pandora. Foto: Cortesía Pandora





Leer también Colores de sombras que realzan los ojos marrones

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters