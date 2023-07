Desde su lanzamiento, por allá del ya lejano 2001, las Bratz se convirtieron en una de las muñecas favoritas de niñas y no tan niñas, pues sus outfits llenos de propuestas, han servido durante años a muchas personas como fuente de inspiración para los looks de street style más arriesgados.

Así que la noticia de que ya haya una colección de ropa inspirada en las muñecas Bratz nos tiene súper emocionadas porque ahora sí podrás lucir al cien por ciento como tu favorita. A continuación te ponemos al día con los detalles.

La colección de ropa de Bratz

Algo que llamó mucho la atención cuando salieron al mercado las Bratz, fue el hecho de que outfits eran muy distintos a los de otras muñecas, eran desafiantes y llenos de expresión. Bajo esta premisa fue creada la más reciente colaboración de la marca Cider.

Esta línea lleva por nombre Cider x Bratz, y en ella podrás encontrar elementos característicos de la revolucionaria época de los 2000, como cadenas de flores con espinas, el logo de Bratz, aplicaciones de pedrería, mezclilla y encajes.

Línea de ropa Bratz

El espíritu punk también se puede ver plasmado en cada diseño, este movimiento comenzó en los años 70 en Inglaterra. Ya que Cider es una marca global que se ha caracterizado por tomar inspiración de todas las culturas del mundo, para esta colaboración se encuentran presentes los patrones a rayas, el tartán, las transparencias y mucho más.

Línea de ropa Bratz / CIDER

Algunos de los must que no te puedes perder, son los crops tops, los clásicos pantalones acampanados de las Bratz y las faldas largas de encaje. Estas piezas también las podrás encontrar a gran escala en tu talla. Y tú, ¿ya pensaste cuál va a ser tu primer look Bratz a tamaño real?

