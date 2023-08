Kristal Silva, conocida por ser modelo y conductora del programa matutino “Venga la Alegría”, siempre se ha caracterizado por sus vestimentas en tendencia, lo que ha logrado ser una referencia en el mundo de la moda, para que algunas mujeres la tomen de inspiración, recreando sus looks.

El día de ayer, Kristal Silva no nos defraudó y salió con un conjunto en denim muy chic, donde lució lo que a primera vista parecia una microfalda, pero resultó ser una skort, que no es más que una combinación que está muy en tendencia compuesta por una falda y un pantalón corto, combinándolo con unas maxibotas, lo que levantó las miradas del público y de las amantes de la moda.

Foto: Instagram @vengalaalegria

Kristal Silva sorpendió con skort y maxibotas

La también modelo acertó con un conjunto entero en demin, y es que la mezclilla siempre es una gran opción, ya que está en tendencia todo el año y más cuando decides utilizar piezas diferentes a las clásicas y adecuadas para la época, como la popular skort, la cual es una combinación entre una microfalda y un pantalón, teniendo la silueta perfecta de una falda, con la comodidad de un pantalón, lo que permitirá que puedas moverte y agacharte sin ningún problema.

Kristal utilizó una falda con botones enfrente y por la comodidad del pantalón que incluye la skort, pudo tomarse la libertad de abrir dos botones, haciendo ilusión que la microfalda es más larga de enfrente y tomando la tendencia que ya sabemos de la asimetría.

Foto: Instagram @vengalaalegria

Pero no es el único lugar donde decidió tomar esa asimetría: también en el top en conjunto, optó por una camisa recortada más arriba del ombligo, combinado ese estilo DIY pero a la vez con costuras bien hechas. Además siguió los mismo botones de enfrente que contenía la falda y agregó el toque de que solo tener una manga larga, para que se notara más la asimetría, todo en una linda tela de mezclilla clara.

La combinación perfecta fueron unas maxibotas de animal print en tonos plateados, un estampado que estará en tendencia en lo que queda del año. La caña alta de las botas fue una decisión perfecta, ya que alargan muchísimo más sus piernas y la hacen ver mucho más alta, además logra compensa visualmente al llevar una penda corta con otra más larga. Obviamente, el tacón de aguja que incluían las botas también ayudó muchísimo.

Un beauty look natural

Algo que es muy importante para lucir 10/10 es el maquillaje, cabello y los accesorios. Puedes tener un gran outfit pero si no lo acompañas de un maquillaje acorde o accesorios, tu look no resaltará tanto como lo haría si los tuvieras. Por eso siempre piensa en el tiempo extra que puedes demorar en esto antes de salir de casa.

Kristal Silva llevó un maquillaje que es muy común en ella y la hace sentir cómoda, que son unos ojos muy ahumados con terminación alargada y además le agregaron un delineado cat eye, haciéndole tener una mirada muy sensual, así como unos labios rojos intensos para maximizar su sensualidad.

En el cabello lució unas clásicas ondas de los cincuenta que, básicamente, constan de ondas muy marcadas pero en una sola dirección. Para los accesorios optó por unas arracadas muy grandes en color plateado para combinar con todo el look.

