Falta poco para el Día de las Madres. El 10 de mayo es una fecha especial en México, cuando se celebra a abuelas, mamás y esposas que arropan con su amor maternal a la familia.

Además de compartir experiencias como comidas y paseos, es costumbre demostrar el cariño con regalos, desde flores hasta joyas. Un obsequio es una manera de hacerlas sentir especial; puede ser algo que te ha dicho que desea o que sabes que le va a encantar.

La joyería es una alternativa maravillosa para consentirlas en el Día de las Madres. Si vas a hacer una inversión que consideras alta, elige piezas clásicas y atemporales. Para mamás fashionistas, puedes hallar una pieza en tendencia, del estilo que ella utiliza. En la primavera de 2025, la pedrería colorida está en tendencia.

Joyas para consentir a mamá en su día

Una pulsera imponente

La marca Uno de 50 lanzó su colección especial por el Día de las Madres: “Ser camaleónica”, la cual está inspirada en la fuerza y la capacidad de adaptación de las madres, afirman. Incluye anillos, pendientes, colgantes y pulseras, con su estilo único, artesanal y moderno.

Una pulsera de esta línea puede convertirse en la pieza 'statement' del look de la mujer a quien deseas obsequiar una joya. Este diseño está bañado en plata y tiene dos cristales facetados verdes en forma triangular que alegrarán cualquier outfit. Precio: $3.919,00.

Las pulseras rígidas son muy llamativas. Foto: Especial

Dije con la bonita palabra “mamá”

La joyería con palabras y mensajes significativos es un regalo increíble para esta fecha. En Tous conseguimos este collar divertido y delicado a la vez, con una placa en plata que dice “mamá”. También hay modelos disponibles en dorado. Puedes elegir un collar, pero también podría ser una pulsera. Precio: $3.250,00.

Un dije con la palabra mamá puede ser sorprendente y conmovedor para una embarazada primeriza. Foto: Especial

Para celebrar el vínculo madre e hija

Pandora tiene joyería con hermosos mensajes, ideales para regalar en cualquier momento del año. Sus famosos charms son bienvenidos en el joyero de mujeres de todos los estilos. Este es especial porque celebra el vínculo entre madre e hija, y es divisible.

En el corazón grande dice “Mom” (mamá) y la frase “I would choose you in every lifetime” (Te elegiría en todas mis vidas); el corazón más pequeño dice “Daughter” (hija). Precio: $3.330.

En Pandora hay gran variedad de charms que expresan el amor por un madre. Foto: Especial

Joyería con perlas...eternas

Las perlas son atemporales y elegantes, para mujeres de todas las edades. Para esta fecha tan especial el diseñador mexicano Daniel Espinosa ofrece un set con 7 joyas: cadenas, aretes y pulseras, con baño de oro y las perlas como protagonistas del diseño. En la tienda online, el set tiene un precio de $3.950,00.

Las perlas son ideales para mujeres jóvenes y maduras. Foto: Especial

Aretes multicolor para elevar su look

Entre las recomendaciones para el Día de las Madres de la famosa marca Swarovski, hallamos estos preciosos aretes largos con diseño asimétrico, con una dosis de color insuperable. Si la mujer que recibirá tu regalo el 10 de mayo ama el brillo y el color, esta es la elección perfecta. Precio: $2.990,00.

Las joyas con cristales coloridos están en tendencia. Foto: Especial

Para la mamá de estilo divertido

Si a ella le gusta incluir en sus looks piezas únicas, llenas de color y magia, tanto pequeñas como grandes, puedes darle un objeto auténtico como este. Se trata de un anillo maxi en forma de catarina de Bimba y Lola. Solo asegúrate de acertar con el tamaño del anillo. Precio: $1.550,00.

La autenticidad también cabe en una joya. Foto: Especial

Esta guía también puede servir de inspiración para comprar la joya de regalo de la marca de tu preferencia. Recuerda: La joyería con piedras de colores y perlas se está llevando mucho; los corazones y las flores son figuras estrella de la temporada. Las pulseras y brazaletes pueden ser grandes, están de moda. Amará cualquier pieza con mensaje dirigido a una mamá especial.

