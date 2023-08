La actriz y cantante Jennifer López presumió en sus redes sociales su look del día, donde la podemos ver con un estilo fresco y muy relajado para ir de compras o para tener un almuerzo con amigas, al igual puede servir como un outfit de oficina en un día casual.

Podemos ver que JLo utiliza una técnica muy famosa en la moda, que es el layering, la cual decidió utilizar en su joyería, con una excelente combinación de camisa blanca para que el look no se viera saturado, siendo un total look de 10 y el cual nos ayuda de inspiración para lucir este estilo con nuestros accesorios.

Foto: Instagram @jlo

JLo y el layering

Como su nombre lo indica el layering significa capas. Hay muchas formas de hacer leyering, pues puede ser con prendas de ropa o con accesorios como los collares. Una de las formas más comunes de lograr esta técnica con joyería, es utilizar collares de diferentes largos.

JLo decidió utilizar tres diferentes tipos de collares para crear esta técnica, los cuales se distinguen por tener diferentes tamaños, tanto de grosor como de largo.

Luce un precioso collar delgado muy romántico en el cual se distinguen unas letras más grandes que dicen “Ben” y un corazón. Para el segundo collar, se fue por una cadena gruesa, con dos dijes grandes y un cuarzo y, para el último, el cual es el más largo, optó por una cadena mediana con un dije verde.

Foto: Instagram @jlo

Camisa abierta para un gran look con collares en layering

Para completar el look, Jennifer vistió una camisa blanca con un gran escote en forma de V, perfecto para que el layering creado con los collares pudiera verse a la perfección. La combinó con unos jeans que le dan ese toque fresco y casual al look y, para tener un poco de contraste, añadió un blazer café.

Lució el cabello con unas ondas noventeras y el balayage que últimamente ha tenido, el cual enmarca muchísimo más su rostro. En el maquillaje de ojos, lució unas sombras en tonos café y un clásico delineado. Para el resto del rostro optó por lucir una piel muy natural con un contour y con blush cargado en tonos durazno. Para finalizar, unos labios nude con gloss.

Foto: Instagram @jlo

