Fabiola Campomanes sorprendió a sus seguidores de Instagram con tres fotos donde se le ve usando encaje y luciendo guapísima y cómoda con su cuerpo.

Y es que la actriz se ha caracterizado a través del tiempo por su belleza, sensualidad y carisma, el cual le ha llevado a ganarse el corazón del público mexicano; sin embargo, otro punto que la destaca es que siempre está a la vanguardia cuando se trata de armar un look de alto impacto, incluso si solo es un conjunto de lencería.

Leer también: Dua Lipa celebra su cumpleaños en vestido rojo encendido con abertura

Luciendo guapísima

En las fotos que compartió recientemente se puede ver a Fabiola Campomanes luciendo cuerpazo y usando un sexy conjunto de lencería de encaje negro, que acompañó de cabello suelto y de algunos accesorios como anillos y collares.

Una perfecta elección, pues la lencería en color negro denota elegancia y sofisticación además de lucir muy sexy y aportarle romanticismo, sensualidad y delicadeza a cualquier conjunto de ropa interior.

Esta lencería que arrancó suspiros está conformado por un bralette de encaje con patrones circulares y escote bardot de olanes; así como pantys también de encaje y a la cadera.

Foto: Instagram @fabiolacampomanes

El encaje, una sexy tendencia

Para lograr un look sexy sin esfuerzo el encaje será siempre tu mejor amigo, pues es una tendencia que se renueva en cada temporada y puedes incluirla en cualquier prenda, como el bra.

Los colores elegantes y encajes delicados son parte de las tendencias de lencería de este 2023, con telas suaves y cómodas, y conjuntos que tienen todo lo que buscas: comodidad, elegancia y sofisticación. Y es que después de la pandemia todos terminamos amando la ropa cómoda, y al día de hoy buscamos vernos bien sin dejar de estar confortables, por lo que el encaje no deja de ser una gran opción.

¡Por encajes no te preocupes! Pues hay infinidad de patrones que puedes elegir, desde los más sencillos hasta los más dramáticos, con los que lograrás un look muy sexy. Los bralettes no han dejado de ser protagonistas en muchos outfits de uso diario, así que atrévete y prueba.

Foto: Victoria's Secret

El mensaje que dejó

Sin duda la actriz siempre ha permanecido jovial y hermosa, pues no tardaron en lloverle comentarios de sus seguidores en los que admiraban y adulaban su belleza. Todo esto acompañado de un lindo e importante mensaje que Fabiola Campomanes dejó junto con sus fotos, en el que destacó la importancia de dejar de lado la autocrítica hacia nuestros cuerpos:

“A veces nos preocupa tanto la crítica y la más severa es la que nos hacemos a nosotr@s mism@s. La perfección existe en la naturaleza y en nuestros corazones. ¡Les deseo que no se critiquen!! Besos.” (Fabiola Campomanes en su Instagram @fabiolacampomanes).

Leer también: Cada cuánto se debe lavar la pijama

Con ello la actriz invitó a sus seguidores a no ser tan severos con sus cuerpos y sus formas de ser, pues la perfección es algo subjetivo.

Foto: Instagram @fabiolacampomanes

No cabe duda de que Fabiola Campomanes luce espectacular a sus 51 años de edad, pues la lencería que escogió destacó aun más su belleza que, además de natural, es producto de una vida sana donde el yoga, el cardio y la buena alimentación son sus aliados.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters