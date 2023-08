¿Estás segura que le das el cuidado necesario a tu ropa de cama y pijama? Pues estás a punto de descubrirlo. Sigue leyendo y entérate de cada cuándo debes meter a la lavadora estas prendas para mantener una higiene correcta a la hora de ir a dormir.

La mayoría de los camisones y pijamas están diseñadas específicamente para usarse durante la noche, por lo que podría parecer un desperdicio lavarlas después de cada uso, aunque por otro lado, pasar semanas sin echarlas a la lavadora tampoco suena bien, ¿verdad?

De ahí que podamos entrar en el dilema de cada cuánto se debe lavar la pijama. Pues bien, aquí hay algunas cosas que debes considerar cuando estés pensando llevar tus prendas para dormir a la lavadora.

Con poca o ninguna suciedad del mundo exterior para ensuciar tu ropa de dormir, tiene sentido que tu pijama no necesite lavarse con tanta frecuencia como tu ropa de calle habitual. Sin embargo, eso no significa que no se ensucie.

Los aceites corporales naturales, las células muertas de la piel, el sudor y los productos para el cuidado del cuerpo, como la loción, pueden acumularse en la tela, lo que puede provocar irritación de la piel y un olor no tan agradable después de un tiempo.

Si tiendes a no sudar mucho mientras duermes o te bañas como parte de tu rutina de relajación, probablemente puedas prolongar un poco más el tiempo entre lavados. Si las noches de verano calurosas y húmedas son la norma, o si te gusta usar una variedad de productos para la piel antes de acostarse, es probable que necesites lavar tus camisones de algodón más a menudo para asegurarte de que la humedad que acumula su ropa de dormir no vuelva a tu cuerpo cada vez que te cambiar para acostarse. Otros aspectos que debes considerar son:

El material de las prendas

Los materiales que componen tu ropa de dormir puede tener un impacto en la frecuencia con la que debe lavarse, así como en la forma en que deben hacerse para mantener la tela en buen estado el mayor tiempo posible.

Si tu pijama es de lana, por ejemplo, podrás lavarlo más ya que que un poco más ya que la lana resiste mejor la humedad que otros tejidos utilizados en la ropa de dormir. Asegúrate de leer las etiquetas antes de comenzar a lavar.

Toma en cuenta que las pijamas de franela se mantendrán en buen estado por más tiempo si las lavas al revés, mientras que las de seda deben lavarse a mano. Un tip para "desinfectar" tu ropa de dormir es lavarla con agua caliente (siempre y cuando la tela lo soporte), pues esto ayuda a matar gérmenes.

Tus hábitos personales de sueño

Todos duermen de manera diferente, lo que significa que las rutinas del lavado de pijama también serán distintas. Si prefieres usar ropa interior para dormir, o usas la pijama sin nada debajo, querrás lavar tu ropa de dormir después de cada uso, ya que la tela estará más cerca de la piel de esta manera.

Si mantienes la ropa interior debajo de los pantalones de tu pijama , probablemente no requieras lavarla durante varias noches. Por otro lado, los expertos recomiendan dormir en un lugar fresco para obtener la mejor calidad de descanso posible, lo que también podría reducir la cantidad de sudor que absorben la pijama durante toda la noche.

Entonces, ¿cada cuándo debo lavar mi pijama?

De acuerdo con Lands End, si no sudas mucho mientras duermes y usas ropa interior debajo, probablemente puedas esperar de tres a cuatro noches. De lo contrario, deberás lavar tu pijama después de cada uso, tal como lo harías con tu ropa del día a día.

Y tú, ¿cada cuándo lavas tu pijama o camisones?

