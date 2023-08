Galilea Montijo se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en las playas de Holbox y compartió con sus seguidores de Instagram un look fresco e ideal para pasar el verano; se trata de un short mini de crochet que deja a la vista el espectacular bronceado de la presentadora de televisión.

Galilea es conocida por seguir y marcar tendencias, siendo fuente de inspiración para recrear looks que van desde lo chic hasta lo casual. Y esta ocasión no fue la excepción, pues desde la playa demostró que el mar es el escenario perfecto para verte espectacular con su más reciente outfit..

El mini short de crochet de Galilea

En esta ocasión, Galilea dejó lucir sus largas piernas en un short crochet en colores blanco, negro, amarillo, verde y rosa. El short fue tejido a manera de estar formado por pequeños triángulos multicolor.

Dentro del outfit playero de la presentadora de Hoy, se puede ver un top en tonos grises, unas gafas de sol y un sombrero para cuidar el rostro de los rayos del sol.

Galilea Montijo deslumbra con short de crochet combinado con un top, lentes de sol y sombrero. Foto: Instagram @galileamontijo





Galilea impone tendencias en este verano

El mini short de crochet es solo una muestra de las tendencias que Galilea sabe cómo adaptar a su vida, ya que se le ha visto a través de sus redes sociales en looks muy frescos y relajados ideales para este verano, combinándolos con accesorios como lentes de sol, sombreros y una que otra pulsera.

Un ejemplo de lo anterior es el traje de baño de dos piezas que dejó asombrados a todos sus fans. En la publicación hecha por Galilea en su Instagram, se puede ver el bañador que favorece y resalta las curvas de la presentadora de La Casa de Los Famosos.

Galilea Montijo resalta sus curvas con tarje de baño de dos piezas. Foto: Instragram @galileamontijo

No cabe duda de que Galilea Montijo no solo es una de las presentadoras más conocidas en México, sino que también es famosa por los looks que usa dentro y fuera de las pantallas.

