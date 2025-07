Que Galilea Montijo es un icono de moda no es un secreto. Recientemente, lució un traje sastre de una manera única en la rueda de prensa organizada para contar los últimos detalles del estreno de “La casa de los famosos México 3”, como la revelación de los nombres de las habitaciones: Día y Noche.

Galilea vistió un traje sastre para brillar en este evento, una elección que siempre es muy elegante. El cinturón formó parte importante de su look, un accesorio que está tomando fuerza en la actualidad. “¡Esto ya arrancó!...”, escribió en sus redes sobre la tercera temporada que estrena el domingo 27 de julio.

Galilea Montijo renueva la manera de usar traje sastre

La conductora estrella de “La casa de los famosos México” comienza una nueva temporada, muy esperada por el público mexicano. En el reciente evento en el que compartió con los medios de comunicación lució un total look negro.

¿Cómo Galilea viste el traje? Lleva un blazer largo con hombreras acentuadas y solapas anchas; ella lo viste sin blusa o top visible, lo cual aporta sensualidad a la imagen. Un cinturón corsé de piel es el accesorio protagonista, que aporta una textura diferente a su conjunto, mientras define la cintura y mantiene en su lugar el saco.

Galilea Montijo luce un traje con cinturón corsé. Foto: Instagram @galileamontijo (@gutirgz)

La presentadora lleva pantalones a juego holgados, ajustados en los tobillos, un detalle moderno que también armoniza el look. Este traje sastre es de la marca homónima de la diseñadora colombiana Paris Rodríguez.

Con respecto a su joyería, destacan los brazaletes dorados rígidos que luce con un estilo en tendencia: sobre las mangas del blazer. Con este tipo de elecciones de estilo, Galilea y su 'fashion stylist', Jessica Marmolejo, convierten el clásico traje sastre en un look en tendencia muy chic.

Alerta tendencia: brazaletes sobre las mangas. Foto: Instagram @galileamontijo (@gutirgz)

Galilea Montijo apuesta por el cabello XXL

El cabello de Galilea Montijo también fue centro de atención. Para la ocasión, lució un peinado con cabello extra largo, peinado con raya en medio.

Aldo EK estuvo a cargo de este bonito estilo. En las redes de su salón de belleza explican que las extensiones fueron “diseñadas para transformar y elevar cada movimiento”.

“...En esta nueva era, lo extra grande es el nuevo statement… Largos imposibles, volumen con intención y una energía que no pasa desapercibida… No es un look. Es una declaración”, añadieron sobre el look de la conductora.

Galilea Montijo luce peinado con extensiones XXL. Foto: Instagram @gutirgz

Solo queda esperar cada uno de los looks de Galilea Montijo en "La casa de los famosos 3", sus elecciones en las temporadas anteriores han captado la atención del público fiel del programa.

