Lily-Rose Depp nació en Francia, el 27 de mayo de 1999. Es hija del actor estadounidense Jhonny Depp y de la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. La joven de 24 años decidió seguir los pasos de sus padres y ha figurado en repartos con estrellas como Keira Knightley, Natalie Portman y Timothée Chalamet, con quien tuvo una relación.

Este año protagonizó The Idol, de los creadores de la exitosa Euphoria, junto a The Weeknd. La serie llegó a su final hace poco y no ha dejado de recibir críticas por sus escenas sexuales explícitas, entre otros aspectos.

Su vínculo con la moda está relacionado profundamente con la marca Chanel, de la cual es embajadora desde que era adolescente, también siguiendo los pasos de su madre en este camino glamouroso. Con su estilo chic, se ha convertido en icono de su generación.

Musa Chanel

A los 15 años, el influyente Karl Lagerfeld la convirtió en una musa Chanel, al igual que hizo con su madre. Su primera campaña fue de la colección de gafas Pearl, fotografiada por el káiser de la moda y lanzada en 2016. Ese mismo año fue elegida como imagen de una nueva versión del icónico perfume Chanel N°5. En 2017, la fotografió Mario Testino para la campaña de Rouge Coco Gloss. Aún se mantiene como modelo y embajadora de la firma.

Foto: Chanel

En un periodo de tres meses, las ganancias de la división de fragancias de Chanel aumentaron 30%, después del lanzamiento de la campaña de Chanel N°5 L’Eau con Depp como nueva embajadora en el año 2016.

Foto: Chanel

Rostro de portada

Con motivo de su participación en The Idol, ha estado en portadas de revistas como Elle USA, i-D, Vogue Australia y W Magazine. Pero esto no es nuevo para ella, en 2015, a sus 15, apareció por primera vez en una cubierta, la de la australiana Oyster Magazine. Al año siguiente, su rostro estaba casi todos los meses en una portada: Elle, Love, Glamour, Vanity Fair y más. En noviembre de 2016 apareció en Vogue Francia abrazada a Lagerfeld.

En red carpets

Esta it girl de la generación Z conquista con atuendos influenciados por la moda de los noventa y los 2000 en su día a día, con jeans holgados, minivestidos y crop tops. En las alfombras rojas es casi seguro que lleve Chanel; muchos son diseños vintage. Es la firma que ha vestido para la Met Gala desde que asistió por primera vez, a sus 16 años. En 2020, se atrevió a lucir un revelador jumpsuit de encaje en su primer paso por los premios BAFTA.

Foto: EFE

Jocelyn en The Idol

HBO Max estrenó The Idol este año en el Festival de Cannes. Lily-Rose impactó en el evento con un minivestido strapless de lentejuelas de archivo de Chanel, con flor y moño. En la serie interpreta a Jocelyn, un ídolo juvenil en decadencia. Natasha Newman-Thomas es la diseñadora de vestuario y ha compartido que el personaje usa diseños de firmas como Alexander McQueen, Jimmy Choo, Maison Margiela, Nusi Quero y Valentino.

Foto: HBO Max

