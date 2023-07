El verano está en su esplendor, y con ello se potencian las posibilidades de crear looks veraniegos de alto impacto, los cuales además de hacerte ver muy chic, también te harán sentir cómoda y lo más importante, ¡fresca! Pues aunque el clima nos ha dado una tregua, se pronostica que la temperatura vuelva a aumentar.

Así que mientras eso pasa, ve preparando tus mejores outfits para el calor, con todo lo que las tendencias ofrecen para esta temporada veraniega.

Como ya es costumbre, las famosas nos sirven como fuente de inspiración para ver qué elementos de sus outfits podríamos integrar a nuestros looks y así lograr vernos igual de espectaculares que ellas. En este caso fue Daisy Anahy, ex esposa del cantante Eduin Caz quien presumió un must de la temporada.

Esto cuesta el calzado Stella McCartney de Daisy Anahy

A través de Instagram, la ex esposa de Eduin Caz lució un par de alpargatas firmadas por la afamada diseñadora Stella McCartney, un par de zapatos que son todo un must de la temporada, ya que son cómodas, fáciles de combinar y muy frescas.

El modelo que Daisy lució se puede conseguir a través del portal Farfetech y está disponible en cuatro tonos. Estas alpargatas se ofertan por $8,247.

Alpargatas Stella McCartney

Alpargatas, las reinas del verano

Cada temporada de calor, las sandalias y las alpargatas se vuelven grandes aliados de estilo al ser un calzado cómo, fresco y se pueden combinar perfecto con los outfits de verano. Es así como toda fashionista debe tener un par en su armario, pues serán una gran alternativa para esos días en los que quieres verte estilosa sin sacrificar la comodidad.

Si estás buscando una alternativa de alpargatas a un precio más accesible, debes saber que tiendas como Zara, Bershak, Mango, H&M, Pull&Bear e incluso SHEIN cuentan con una amplia variedad de alpargatas. Te recomendamos darte una vuelta por la tienda o bien, visita sus sitios online.

Alpargatas Pull&Bear

