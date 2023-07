Durante años y años ha existido el debate de si es bueno o no lavarse el pelo todos los días, y aunque existen pros y contras de esta práctica, tú eres la única persona que puede tomar esa decisión.

La buena noticia es que ya sea porque no quieras lavarte el pelo todos los días o bien, a veces no puedas hacerlo, por ejemplo, porque vayas al gimnasio a la hora de la comida y no te de tiempo de volver a bañarte, o porque simplemente un día no hubo agua en casa, tenemos una solución muy práctica que te sacará de apuros al instante.

Beneficios del shampoo en seco

En el mercado de la belleza existen muchas alternativas de shampoo en seco que te ayudarán a que tu pelo no se vea limpio sin tener que recurrir a la ducha. Pero además de esto, también sirve para:

Absorbe la grasa

Dependiendo de qué tan grasoso sea tu cuero cabelludo, algunas personas pueden saltarse el uso del shampoo por más tiempo que otras.

Leer también: Georgina Rodríguez incendia Instagram con su look de Barbie

El shampoo en seco te permite pasar de 2 a 4 días sin mojar tu cabello, esto gracias a que el producto absorbe los aceites naturales y disminuye la grasa del pelo.

Ahorras tiempo

Aplicar el shampoo en seco es súper fácil y práctico, sólo necesitas agitar la lata antes de usar, separar el cabello en secciones y rociar en las raíces. Por último, masajear con las yemas de los dedos y peinar como de costumbre para moldearlo y lograr un efecto de volumen.

Ahorra tiempo para salir de casa

Un aroma deli

El shampoo en seco no sólo quita lo aromas desagradables de la suciedad y la grasita del pelo, también contienen fragancias para que tu cabellera huela deli, esté fresca y radiante a cualquier hora del día.

Cabellera saludable

Los expertos de Batiste aseguran que es un el aliado indiscutible para combatir los daños durante el verano, logrando dejar una sensación de limpieza que le brinda un respiro al pelo.

Mantén una melena saludable

Extiende la vida del color de tu tinte

Si aclaras o tiñes tu cabello, es común que se deslave cada vez que usas secadora o plancha, y por supuesto, cada que lo lavas, incluso si usas un shampoo sin sulfato y seguro para el color. Pues de acuerdo con Rod Sickler Salon & Spa, no hay forma de protegerse completamente contra esto. Lo bueno de todo esto es que el shampoo en seco puede reemplazar el lavado frecuente y prolongar la vida útil del color de tu cabello.

Conserva el tono de tu tinte por más tiempo

Leer también: Cómo usar la piedra de alumbre para tratar la piel con estrías

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Emily, la hija del Canelo Álvarez modela el vestido histórico de Jalisco

Emily Álvarez deslumbró con su belleza al modelar este espectacular vestido de lujo