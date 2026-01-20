El maquillaje tiene el poder de iluminar, suavizar y rejuvenecer… pero también, si no se aplica bien, puede hacer exactamente lo contrario. Texturas equivocadas, tonos mal elegidos o técnicas que ya no favorecen pueden endurecer las facciones y sumar años sin que lo notes. La buena noticia: la mayoría de estos errores de maquillaje son fáciles de corregir y no requieren cambiar todo tu 'beauty routine', solo ajustar detalles clave.

Estos errores de maquillaje te están sumando años. Foto: Freepik

Errores de maquillaje que te suman años (y cómo evitarlos)

Base demasiado pesada o muy mate

Una base de alta cobertura mal trabajada marca líneas de expresión y resta frescura. El acabado ultra mate tiende a “apagar” la piel y hacerla ver más seca. Cómo evitarlo: apuesta por bases ligeras, luminosas o de acabado natural. Aplica solo donde lo necesites y difumina bien para un efecto piel real.

Exceso de polvo en todo el rostro

Sellar en exceso, sobre todo el contorno de ojos y las mejillas, acentúa arrugas y textura. Cómo evitarlo: usa polvo solo en la zona T o donde haya brillo. Prefiere fórmulas sueltas y ligeras, aplicadas con brocha suave.

Corrector muy claro o muy grueso en la ojera

Un corrector demasiado claro crea un efecto grisáceo y marca pliegues. Cómo evitarlo: elige un tono apenas más claro que tu base y aplícalo a toquecitos, solo donde haya oscuridad.

El maquillaje que rejuvenece no cubre, ilumina. Foto: Freepik

Delineado grueso o muy oscuro

El eyeliner pesado endurece la mirada y puede hacer “caer” visualmente el ojo. Cómo evitarlo: opta por delineados de ojos finos, marrones o difuminados.

Sombras muy oscuras y sin transición

Los smokey eyes mal difuminados envejecen más de lo que estilizan. Cómo evitarlo: prioriza tonos neutros, satinados suaves y transiciones bien trabajadas.

El delineado oscuro ya no favorece como antes. Foto: Freepik

Blush mal colocado

Aplicarlo muy abajo o demasiado intenso cambia la estructura del rostro. Cómo evitarlo: coloca el rubor en la parte alta de la mejilla, difuminando hacia la sien para un efecto lifting natural.

Labiales muy oscuros o ultra mate

Los labios muy mate y en tonos profundos pueden hacer que la boca se vea más delgada. Cómo evitarlo: elige tonos nude, rosados o durazno con acabado satinado o gloss ligero.

La clave: menos corrección, más piel

El maquillaje que rejuvenece no busca cubrirlo todo, sino realzar. Texturas ligeras, acabados luminosos y una buena preparación de piel hacen toda la diferencia. Hoy, el lujo está en que el rostro se vea fresco, natural y vivo.

Blush mal colocado es igual a rostro caído. Y labiales mate no favorecen del todo. Foto: Freepik

