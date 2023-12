Atrevida y elegante, Selena Gomez cautiva una vez más a sus seguidores al convertirse en el rostro de la portada de la revista Vogue México, en la que se sinceró sobre su lucha contra la salud mental. “Cuidarme a mí misma es algo que me resultó muy difícil durante mucho tiempo”, confesó al medio. Además, compartió que no se avergüenza de buscar ayuda: "No me avergüenzo de que esto sea por lo que estoy atravesando, así que recuperaré mi poder y les contaré la historia”.

Gomez espera que su nueva línea de productos Rare Beauty promueva la autoaceptación e invite a cuidar el propio cuerpo. La gama entera de los productos de Selena son cruelty free, veganos, y aptos para pieles sensibles. Durante los últimos años, la cantante no ha temido mostrar su belleza natural ante las cámaras y es común que utilice un maquillaje ligero.

Por las fotos compartidas en Instagram por la revista, se aprecia que Selena Gomez lució varios looks muy diferentes entre sí. Algunos acompañados por tiernos moños de la tendencia "coquette aestethetic" que rinde homenaje a un pasado infantil. Aquí reunimos 3 outfits de la sesión que podrían inspirar tus looks de fiesta.

Vestido plateado

Uno de los looks que vistió Selena Gomez para Vogue fue un vestido plateado largo, ceñido al cuerpo y con mangas largas, en el que llama la atención un collar dorado de gran tamaño en forma de langosta. Con esta prenda, demuestra que el plata es uno de los tonos protagonistas de las fiestas decembrinas y es una excelente opción para brillar en cualquier noche.

El vestido es de Schiaparelli, marca italiana que lleva años dando un toque de extravagancia al mundo de la moda.

Foto: Instagram @voguemexico (Michael Bailey-Gates)

El año pasado, Daniel Roseberry, director creativo de la marca, presentó vestidos adornados con cabezas de leones, tigres y lobos. Para la temporada primavera-verano 2024 prefirió sumergirse en las profundidades del mundo marino. La langosta fue su principal inspiración al estar relacionada principalmente con el lujo.

Foto: Schiaparelli y @voguemexico (Michael Bailey-Gates)

Falda de plumas

Tal como lo hizo Selena, la mejor manera de combinar una falda de plumas es apostar por blusas sencillas y en tonos neutros como el blanco o el negro, ya que la falda atrae todas las miradas. La elegancia que aportan las plumas, si sabes lucirlas, es innegable. Si tienes una cena formal, no dudes en incluir unos tacones.

La falda que vistió es de Vivetta y el top de Tom Ford. Ella usó las zapatillas con puntera cuadrada de Jacquemus.

Total look de lentejuelas

Cubierta con decenas de lentejuelas plateadas, Selena Gomez sorprendió en Instagram con un total look de lentejuelas plateadas. Si no quieres pasar desapercibida, un outfit con minivestido o miniflada de lentejuelas podría ser un arma infalible para lograrlo. Su brillo brinda a quien lo porta un aire sexy, festivo y divertido.

Foto: Instagram/ @voguemexico y @michaelbaileygates

Si tienes próximamente una cena o un evento importante al que tengas que ir vestida de manera elegante, no dudes en inspirarte en cualquiera de estos looks de Selena Gomez.

