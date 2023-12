Usar un labial rojo es un acierto seguro y más si estamos en diciembre. El pintalabios en este color es un arma de seducción. Lo puedes lucir de día y de noche. Además, el tono correcto puede levantarte el ánimo y motivarte a salir a la calle con más ganas. Unos labios rojos te hacen lucir valiente y audaz, ya que se considera el tono más sexy y femenino.

Sin embargo, sabemos que escoger el tono adecuado y lograr unos labios irresistibles no es tarea fácil. Aquí te compartimos algunos tips para lograrlo.

¿Cómo lograr unos red lips perfectos?

Como sabes, tener unos labios exfoliados e hidratados es un paso obligado al momento de maquillarnos. Es recomendable exfoliar tus labios al menos una vez a la semana. Especialmente cuando sientas la boca reseca, esto te ayudará a eliminar células muertas. También es importante que mantengas tus labios hidratados durante el día, antes de dormir y que consumas mucha agua.

Para lucir unos labios rojos de ensueño, lo ideal es marcar el contorno con un lápiz en este tono. Esto definirá su forma perfectamente. Hay quienes prefieren resaltar la forma central del labio superior porque consideran que luce más atractivo. Quienes tengan labios delgados, pueden aprovechar esta herramienta para darles un poco de volumen. Es muy sencillo, solo tienen que buscar un tono similar al rojo que aplicarán.

En la cuenta de Instagram @cintia.makeuupp aconsejan aplicar un poco de corrector en los labios antes del perfilador y el labial. Luego, el corrector también funcionará para corregir el borde de los labios una vez maquillados.

Encuentra el rojo adecuado

No hay un único labial rojo con el que podamos maquillarnos, al contrario, existe una gran variedad de rojos y cada uno le queda mejor un tipo de piel. ¿Te encantan los labios rojos pero no sabes cómo lucirlos? No te preocupes, aquí te dejamos unos consejos para ayudarte.

A las morenas les favorecen los rojos vibrantes y los matices oscuros, como vino, ciruela o carmesí. Al igual que los zarzamora o grosella con toque marrón. A las rubias les sientan bien los labiales rosas, los fresas; y a las pelirrojas, los colores cálidos, anaranjados y coral.

En cuanto al maquillaje, para acentuar los labios rojos, debes tomarlo con calma en los ojos y mejillas. Un acabado natural mantendrá tu look bien equilibrado y lucirás de maravilla.

Revistas como Vogue y Cosmopolitan mencionan que entre los labiales rojos más icónicos se encuentran: el labial Rouge Allure, de Chanel, en el tono 176 Indépendante; el Ruby Woo, de Mac Cosmetics; y el Lancôme 189. Con cualquiera de ellos, brillarás como una celebridad de alfombra roja.

¿Gloss o mate?

Seleccionar la textura del labial es otro desafío. Las opciones van desde el gloss brillante hasta el mate muy de moda en las últimas temporadas. A los labios delgados, les sientan bien los brillos porque les aportan volumen. Por su parte, los mate generan más impacto en labios gruesos.

Según Vogue, unos de los labiales líquidos más recomendados y accesibles son los de L'Oréal Paris y los de Maybelline. En cuanto a labiales en barra, los de Revlon adicionados con vitamina E y aceite de aguacate prometen no solo ayudar a verte más hermosa, sino también a proteger tus labios. No lo pienses más y lánzate a encontrar tu nuevo labial favorito.

Ahora que ya conoces estos tips, ¿te animas a llevar unos labios rojos para que cautives la mirada de todos?

