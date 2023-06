La cantante británica, Dua Lipa, quien además es modelo y diseñadoras de modas, continúa dando muestra de su versatilidad al lucir un escote cuadrado que tiene arneses y bolsas, en un vestido que forma parte de la colección que diseñó en colaboración con la famosa firma italiana Versace.

Dua Lipa no deja de sorprendernos con las colaboraciones que realiza a partir de su éxito como cantante ya que, además de estrenarse como diseñadora, también participará en la película de Barbie, que se estrenará en México el 20 de julio de 2023. Dua formará parte de la banda sonora de dicho filme con la canción Dance the night. Pero, no solo cantará, sino que también actuará como una sirena en una parte de la película.

También cabe resaltar que desde que lanzó su primer álbum en el año 2015 titulado "New Love", Dua Lipa ha ganado dos premios Grammy y dos MTV Europe Music Awards.

Sin embargo, su trayectoria también incluye colaboraciones como modelo para diferentes marcas de moda. Y este 2023 no es la excepción, ya que a través de su cuenta de Instagram confirmó su participación como codiseñadora de la marca Versace: “Crear esta colección con mi querida amiga @donatella_versace ha sido el proceso más increíble e inspirador que me siento tan afortunada de experimentar”.

La colección de verano Dua Lipa X Versace, denominada "La Vacanza", incluye el vestido negro con escote cuadrado que tiene bolsas y arneses, el cual Dua lució en varias fotografías de su Instagram. Cabe decir que dicha colección fue presentada en el Festival de Cannes de este año por ambas diseñadoras.

Leer también: Yanet García muestra que las zapatillas sí van con traje de baño

Imagen : Instagram Dua Lipa

Por su parte, la diseñadora Donatella Versace comentó en su Instagram respecto a dicha colaboración con Dua Lipa: “Ahora eres tanto la supermodelo Versace como la superdiseñadora Versace. Diseñamos esta colección con verdadera amistad, amor y alegría en el corazón de cada pieza”.

El vestido que la cantante, compositora, modelo y diseñadora Dua Lipa lució en las fotografías que compartió con sus más de 88 millones de seguidores en Instagram, dio muestra de su innovador gusto por la moda.

Se trata de un vestido largo de noche que tiene un escote cuadrado cruzado con arneses y bolsas. Una pieza original que resaltó la figura de la británica.

Imagen: Instagrama Dualipa y Donatella Versace

Además, el vestido liso de color negro tiene una caída que llega hasta los talones, lo que le da un toque sensual y elegante sumado al innovador escote cruzado que tiene en la espalda.

El diseño que portó Dua Lipa en el 76º Festival de Cannes da cuenta de cómo se puede renovar un clásico vestido de noche con un estilo innovador dándole un aire elegante pero también vanguardista.

Ya en otras publicaciones de su Instagram Dua ha dado muestra de su elegante gusto por la moda al lucir vestidos de noche en color negro.

Imágenes: Instagram Dua Lipa

Cabe decir que la colección de moda “La Vacanza” en la que colaboró Dua Lipa, hace alusión a la palabra vacaciones, por lo que también incluye, además de prendas de noche, modelos de bikinis con estampados inspirados en las mariposas.

Leer también: María Chacón arrasa con su look de festival usando jersey y botas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters