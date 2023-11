La cantante Dua Lipa no tardó en volver a deslumbrar con sus looks en la vida pública, tras el lanzamiento de su éxito “Houdini”. Su regreso a las redes sociales vino marcado por un cambio de look para el otoño, con el pelo teñido de rojo, así como con una mezcla de estilo sexy y sport con el atuendo elegido para el video del tema, en el que combinó una blusa de red con unos cómodos pants.

En días recientes, se ha dejado ver con looks más elegantes y, como siempre, llevando prendas de las marcas de lujo del momento. El día de ayer, 16 de noviembre, en su paso por la gala GQ Men of the Year 2023 (Hombres del Año 2023, de la edición estadounidense), la artista británica impactó con la mezcla de dos prendas que están entre las favoritas de la temporada: un vestido lencero y una chamarra de cuero.

Cómo llevar un vestido lencero con chamarra de cuero según Dua Lipa

La apuesta clásica es la respuesta que nos da la cantante Dua Lipa a esta pregunta, a través del look que escogió para asistir al evento Hombres del Año 2023 de la revista GQ, dirigida a un público masculino. ¿A qué nos referimos? Eligió llevar negro sobre negro, con dos prendas clásicas que tienen gran poder.

Foto: AFP

Dua Lipa fue vestida con un total black. Lució un slip dress largo con detalle de doble falda en el bajo. A esta prenda elegante y sensual añadió una irreverente chamarra de cuero que dio una personalidad increíble a su look; es alargada y de corte recto, con dos bolsillos que resaltan, uno con cremallera y otro con solapa.

Foto: AFP

Esta black leather jacket es de la colección primavera-verano 2024 de Gucci, la primera presentada por el director creativo Sábato de Sarno. En esa misma colección, vimos el imponente collar dorado que luce Dua Lipa, con eslabones XL.

Foto: AFP

Dua Lipa y el brillo del satín

Dua Lipa también asistió al evento Power of Women de la revista Variety el día de ayer. Para la ocasión eligió un vestido sexy en una textura similar a la de su vestido lencero negro, con silueta de corset y en el nuevo tono de su cabello. Un moño en el centro del escote le dio un toque especial al diseño, que es de la firma Vivienne Westwood.

Foto: AFP

Para ambas ocasiones, dejó su cabello rojo suelto luciendo ondas naturales, una muestra de que, a veces, no se necesita más que un buen tono de pelo para poder lucir un peinado al natural que se vea fabuloso.

