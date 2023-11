El jueves 16 de noviembre se celebró la ceremonia de los premios Latin Grammy 2023, los cuales se llevaron a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos, en Sevilla, España, donde se reunió el máximo talento musical latino, entre quienes estuvieron los mexicanos Christian Nodal, Kenia Os, Natalia Lafourcade y Peso Pluma.

Muchos artistas no solo celebraron los éxitos de la industria musical, sino que además impactaron con sus espectaculares looks en la alfombra roja. Las transparencias y el brillo no pudieron faltar en los vestidos de algunas de las famosas más queridas de la región, que esta vez sorprendieron tanto en diseños cortos como largos. En De Última reunimos algunos de los mejores looks de esta velada de la música.

Danna Paola

La cantante mexicana no ha parado de impactar con sus vestidos en Sevilla. Para la celebración de los Latin Grammy 2023, en los que Danna Paola se estrenó como presentadora, eligió exhibir hermosas piezas de diseño mexicano: un vestido corto floral, con drapeado y cola larga, de la marca Tiempos, y joyería de la firma Avec, de la colección Ónix. Resaltó su sutil tocado de red.

Rosalía

La cantante Rosalía deslumbró en la alfombra roja con un vestido largo semitransparente en color negro, de la firma Balenciaga, con encaje floral y escote barco.

De su beauty look destacaron sus cejas con efecto “cortado”, con las que seguramente esta artista e icono de estilo impondrá tendencia.

Kenia Os

Otra artista mexicana que llevó un vestido impactante fue Kenia Os. Lució un diseño transparente inspirado en un dragón. Según compartió en sus historias de Instagram Pamela Elizabeth Águila, diseñadora de la prenda: “Me inspiré en un dragón, que representa buena suerte, fortuna, poder y benevolencia. La tela es la piel escamosa del dragón y el bordado es un dragón”.

Karol G

La colombiana Karol G escogió un vestido corto elegante y futurista gracias a su diseño estructurado, en un hermoso rosa metálico y con detalles florales. Lo llevó con unas zapatillas transparentes, confirmando que este tipo de calzado sigue en auge.

Fue creado a medida por Olivier Rousteing, director creativo de Balmain.

Shakira

Una de las artistas más esperadas en la 24.ª edición de los premios Latin Grammy fue Shakira, quien llevó un diseño de dos piezas muy elegante y sensual, conformado por una falda de terciopelo negro con abertura en la pierna y un corset dorado con escote en forma de corazón invertido. Complementó su look con unas sandalias doradas con plataforma.

El look de la cantante colombiana es de Harris Reed, quien detalló que el diseño está hecho con cortinas de teatro recicladas, una gran iniciativa de upcycling.

