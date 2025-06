Junio es el Mes del Orgullo, cuando se celebra a la comunidad LGBTQIA+, recordando sus derechos y la importancia de la diversidad. En la industria de la moda, son cuantiosas las marcas que muestran su apoyo a través de colecciones especiales de ropa, accesorios y calzado.

Con la llegada de este mes, la emblemática firma Levi’s no tardó en anunciar el lanzamiento de su nueva colección Pride 2025 en honor a la comunidad, con una campaña titulada “Te veo en Pride”, inspirada en la “iconografía de la liberación queer”, añaden.

Además de prendas de ropa, en la colección Pride 2025 de Levi's se pueden conseguir accesorios. Foto: Cortesía

La inspiración de la colección Pride 2025 de Levi’s

“Levi’s celebra la alegría queer desde la solidaridad y la autenticidad con una colección que pone en el centro la unión y la importancia de los espacios seguros para todas las personas LGBTQIA+”, explica la marca.

El acrónimo LGBTQIA+ quiere decir lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer, intersexual y asexual.

La nueva colección está inspirada en la historia de esta comunidad y los primeros espacios seguros de encuentro queer que surgieron en los años setenta. “Encontrar a tu gente es un paso vital para sentirte libre y seguro al expresar tu alegría. Por ello, el poder de la conexión es el corazón de la colección Pride 2025”, amplían.

Destacan que para el diseño de esta edición especial tomaron como referencia símbolos históricos como el triángulo rosa que resurgió en la década mencionada, como expresión del activismo por los derechos de las personas homesexuales.

“El equipo de diseño de Levi’s se basó en una amplia gama de referencias visuales provenientes de los archivos de la GLBT Historical Society para celebrar la diversidad dentro de la comunidad queer”, especifican.

La GLBT Historical Society fue fundada en 1985 y se dedica a recopilar, preservar y promover la comprensión de la historia, la cultura y el arte LGBTQ.

Con esta colección, persiguen celebrar la diversidad y la autenticidad, y empoderar a quienes visten alguna de sus prendas. Nos encanta su esencia basada en la historia y el sentido real de "comunidad".

Con prendas de mezclilla emblemáticas, cómodas y con estilo, apoyan y celebran el Mes del Orgullo. Foto: Cortesía

Las prendas de la colección: una celebración de la fortaleza queer

“Toda la colección celebra un símbolo duradero de la fortaleza queer”, expresan. Una de las piezas destacadas es la emblemática chamarra trucker de mezclilla, cuyo modelo puedes conseguir como la 'Pride One Family Trucker Jacket', con diseño bordado en la espalda y la frase “I know, You know”. Los actores Belinda y Luis Gerardo Méndez acaban de lucirla en una sesión editorial de la revista Marie Claire.

La historia queer también se ve reflejada en camisetas 'Pride Community Tee', con detalles con los colores de la bandera LGBT, y un top de mesh con cristales, la 'Retro Mesh Tees'. La minifalda denim 'Pride Icon Skirt' y los 'Pride 468 Loose Shorts', bermudas de mezclilla inspirada en el estilo de los 90 con bajo deshilado, completan la propuesta.

En la colección Pride 2025 de Levi's también se puede conseguir una cómoda sudadera y accesorios como tote de tela y gorra de béisbol con el símbolo del triángulo bordado, entre otras piezas.

Una chamarra de mezclilla es la prenda 'statement' de la colección Pride 2025 de Levi's. Foto: Cortesía

¿Dónde puedes conseguir la colección Pride 2025 de Levi’s?

A partir del 9 de junio se puede conseguir en las tiendas Levi’s de Antara, Artz Pedregal, Buenavista, Madero, Parque Delta, Perisur, Santa fe, Satélite; también en Angelópolis, en Puebla, y en Galerías Guadalajara, en Jalisco.

Levi’s tiene previsto colaborar con artistas queer para crear colecciones especiales de parches y estampas en el Tailor Shop, “inspiradas en la importancia de los espacios seguros”. Este rinconcito para personalizar las prendas estará disponible en Antara, Artz, Madero y Satélite.

En el marco del Mes del Orgullo, la marca informa que hace una donación anual de 100,000 dólares a Outright International, una organización global que trabaja por los derechos humanos de las personas LGBTQIA+ en todo el mundo.

