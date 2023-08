Hoy en día, el movimiento del body positive ha ganado impulso en todo el mundo, promoviendo la idea de que todos los cuerpos son hermosos y dignos de respeto. En respuesta a esta demanda de ropa en la moda que refleje la realidad de distintas tallas, varias marcas se están alejando de los estándares de belleza convencionales.

Marcas como New Look, Old Navy, H&M y Savage x Fenty se han destacado por ofrecer una amplia gama de tallas y estilos para satisfacer las necesidades de personas de todas las formas. Además, desafían los estereotipos de belleza a través de sus campañas publicitarias. En lugar de utilizar modelos con cuerpos normativos, optan por mostrar personas con diferentes tipos de cuerpos.

A medida que más marcas se suman al movimiento, se espera que los estándares de belleza convencionales sean desafiados cada vez más. Esto no solo beneficiaría a las personas que han sido marginadas por su apariencia física, sino que también fomentará una sociedad más inclusiva.

Recuerda que el término curvy no se refiere sólo a las tallas grandes, sino que abarca una amplia gama de tallas y formas. Cada modelo curvy tiene su propia individualidad y estilo, lo que refleja la diversidad de las mujeres en todo el mundo.

Foto: EFE

Leer también: De Hailey Bieber a Naomi Campbell, ellas son las modelos de la nueva colección de Victoria’s Secret

Modelos curvy, embajadoras del movimiento

Las modelos curvy han sido un referente que seguir para muchas mujeres. Las han alentado a amar y aceptar sus cuerpos tal como son, sin importar las presiones de la sociedad. Han promovido la idea de que la belleza no está definida por un estándar: cada cuerpo es hermoso a su modo.

Sin embargo, este movimiento apenas comienza y aunque se han alcanzado cambios no solo para las modelos o celebridades, sino también para las mujeres en general, aún existen cosas que se deben cambiar.

Por ejemplo, cuando ves una campaña donde aparece una mujer curvy y luego quieres comprar esa misma prenda en la tienda, éstas son más pequeñas y no corresponden con las medidas de la modelo que han utilizado para venderte ese diseño. De ahí, la importancia de que las firmas de ropa eviten vender falsa inclusividad para lavar su imagen.

Con información de EFE - Reportajes.

Leer también: Cynthia Rodríguez luce fabulosa con vestido de Zara a pocos días de dar a luz

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters