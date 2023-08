La famosa cantante lanzó el día de hoy su sencillo llamado “Bad idea right?”, junto al vídeo musical que fue producido y escrito en colaboración con Daniel Nigro, compañero y artista con el que Olivia Rodrigo ya ha trabajado en otras ocasiones. En el video destacó su look de fiesta, con una minifalda de lentejuelas, medias y tenis.

Foto: Instagram y Youtube de Olivia Rodrigo

Además, Olivia comentó en sus redes sociales que se la pasó increíble y muy divertida porque pudo grabar el video junto a sus amigas Petra, Madison y Tate, tanto que terminó empapada y su outfit quedó manchado de una bebida roja, por suerte su minifalda de lentejuelas se salvó.

Foto: Instagram @oliviarodrigo

Lentejuelas y tenis para salir de fiesta como Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo luce un suéter baby blue que está muy en tendencia en esta temporada del año, una blusa básica blanca para la base, medias para no pasar frío y, el toque que resalta y le da glamour, una minifalda de lentejuelas. Para estar cómoda y "huir de una fiesta" (como refleja la historia del video), le agregó unos tenis básicos blanco con negro que todos tenemos en nuestro armario.

Foto: Instagram @oliviarodrigo

Justo como Olivia demuestra, las prendas con lentejuelas siempre están entre las mejores ideas de look para salir de fiesta. Una estrategia para no lucir tan elegante, cuando la situación no lo amerite, es combinar el outfit con brillo con tenis, calzado que siempre hará que el look se vea más casual, sin quitarle lo chic.

Algo muy importante son los accesorios. En el video musical podemos ver que Olivia decidió usar un collar con un dije grande en forma de corazón rojo, que combinó perfectamente con su labial y con la esencia del video.

Foto: Instagram y Youtube de Olivia Rodrigo

Cómo elevar un look como el de Olivia Rodrigo

Este look con tenis es muy bueno para ir a una fiesta, una salida al centro comercial, al boliche, entre otras cosas, pero si tú quieres lucir un poco más extravagante o elegante siempre puedes elevar tu look con solo un detalle.

Foto: Instagram y Youtube de Olivia Rodrigo

Cambia los tenis por unos tacones. Como te mencionamos, los tenis siempre hacen que tu look se vea un poco más casual, así que para tener un resultado contrario solo necesitas ponerte tacones. Pueden ser unas botas con un pequeño tacón o unas lindas zapatillas de aguja, cualquier opción de calzado te va a hacer lucir perfecta y así puedes reutilizar este look para diferentes eventos.

