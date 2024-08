En una mezcla de moda y cine, Blake Lively y Hugh Jackman prestan su talento en la actuación para lograr una sesión fotográfica impactante en la edición estadounidense de la revista Vogue de septiembre.

El cineasta Baz Luhrmann estuvo a cargo de la dirección y la fotografía. Entre sus películas, podemos mencionar Elvis (2022), El gran Gatsby (2013), Australia (2008) y Moulin Rouge (2001). Luhrmann no es ajeno al mundo de la moda, ha dirigido cortos promocionales para Chanel y un fashion film sobre una colaboración de Erdem y H&M (2017), entre otros.

La portada de Vogue está inspirada en la película Para atrapar al ladrón (To Catch a Thief) de Alfred Hitchcock, que estuvo protagonizada en 1955 por Carey Grant y Grace Kelly. En redes sociales de la revista, se pueden ver escenas que cuentan la historia mediante posts, con extractos del guion.

Blake Lively y Hugh Jackman en Vogue

Blake Lively, quien se encuentra en la promoción de su película Romper el círculo (It Ends with Us) actualmente, ahora protagoniza la portada de “la biblia de la moda” con un elegante vestido negro de satén, de la colección otoño-invierno 2024 de Michael Kors.

En la imagen se alcanza a ver la parte superior de la prenda, con cuello en V y tirantes gruesos con sutiles pliegues. Pero lo que verdaderamente destaca en la “escena” es un collar Cartier que sostiene en la mano, que hace referencia a la temática de inspiración, pues ella interpreta a una ladrona en esta fantasía, identificada como The Cat.

El peinado vintage resalta en la portada, con un volumen impresionante y puntas con ondas estructuradas.

Foto: Vogue Magazine

En otra versión de cubierta de la revista, Hugh Jackman, quien también está en auge en estos momentos por su película Deadpool & Wolverine, acompaña a Blake, interpretando el personaje L'Ombre. El actor viste un smoking clásico con camisa blanca impecable, de la línea Purple Label de Ralph Lauren.

Otra imagen única de la sesión que exalta las características del personaje de Blake Lively es en la que está posando con catsuit negro Balenciaga, sosteniendo un collar que, según cuenta la historia, es la famosa joya de rubíes Cartier que perteneció a Elizabeth Taylor.

Foto: Vogue Magazine

En imágenes donde visten looks menos sofisticados, vemos algunas con estética retro, donde Hugh aparece con bañador de rayas y Blake, en traje de baño vintage blanco y rojo; también se suben a una moto, donde ella brilla con vestido de clásico estampado de lunares, de Dolce & Gabbana.

Foto: Vogue Magazine

La producción recreó lugares de Monte Carlo, escenario principal del filme de Hitchcock. En la cuenta de Instagram de Vogue, se puedne apreciar más imágenes y seguir la historia con detalle (en inglés).

