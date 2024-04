Apenas terminó sus compromisos con la promoción del filme de ciencia ficción Duna: parte dos, se embarcó en los de la película Challengers, del director italiano Luca Guadagnino (Call Me by Your Name). Zendaya no se detiene. Y en cada gira o aparición pública sorprende con sus atuendos.

Esta semana, después de captar la atención del mundo entero por lucir unas zapatillas con pelota de tenis en los tacones (de Loewe), cautivó a los usuarios de redes sociales desde la portada de Vogue, la cual protagoniza en su edición de mayo, mes en el que se celebra la Met Gala, en la que ella será coanfitriona junto a JLo, Bad Bunny y Chris Hemsworth.

Zendaya deslumbra en portada de Vogue

Desde el año pasado, las flores en 3D y en gran tamaño destacan en las tendencias de moda. Zendaya luce impactante en la portada de la edición estadounidense de Vogue vistiendo un diseño con forma de flor de Dolce & Gabbana. Además, la prenda es de vivo color rojo y posa con ella con un follaje verde de fondo que hace destacar el tono, a la vez que hace referencia a un hermoso jardín donde florece. El rojo expresa una energía única, así como pasión y sensualidad.

La joven actriz tiene un anillo con piedra en el mismo color del minivestido, de la marca de joyería Bulgari, de la cual es embajadora. Luce un maquillaje suave, pero no discreto, en tonalidades rosas. Lleva su cabello con rizos bien definidos, peinado con raya en medio y con un tono acaramelado que en la actualidad aclaró.

La fotografía de esta cubierta es de la famosa artista Annie Leibowitz y su stylist de siempre, Law Roach, está detrás de la asesoría y elección de vestuario.

Otros looks de Zendaya en Vogue de mayo

Uno de los looks más sorprendentes de la actriz de Euphoria en esta sesión editorial es el vestido de novia de Alta Costura firmado por Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry. El encanto surrealista que ha caracterizado a esta casa de moda por años se mantiene con aires modernos y románticos.

Otro de los vestidos que lució en color rojo (como el de la portada) es cautivador. Se trata de un diseño de Jean Paul Gaultier creado por la diseñadora Simone Rocha para la más reciente colección de Alta Costura de la firma. En él destaca una reinvención del famoso bustier cónico de Gaultier, prenda emblemática de la marca.

Para esta edición, Zendaya también modeló vestidos de otras firmas de lujo como Christian Dior, Giambattista Valli, Loewe y Louis Vuitton. Muchos de ellos diseños Haute Couture, de estilo romántico, con colores vibrantes y flores como protagonistas. Para la sesión de fotografía con Anne, posó danzando con gracia y elegancia.

Con aire deportivo

Zendaya también es el rostro del mes de mayo de la edición británica de Vogue, fotografiada por Carlijn Jacobs. En ella se plantea una estética más deportiva (en la mayoría de los looks), alineada con su nueva película, Challengers, la cual está ambientada en el mundo del tenis. En su gira, la actriz ya está impulsando la tendencia "tenniscore".

Law Roach también es el stylist detrás del vestuario para British Vogue. En la portada viste prendas de Adidas Originals y Wales Bonner. Además, muestra un desenfadado y chic peinado con cabello corto.

