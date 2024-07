La falda de tul es una prenda que siempre vuelve al top de las tendencias. Aunque tiene un inherente acento romántico, ha capturado la atención de mujeres de todos los estilos. Recientemente, tuvo un marcado auge con el impulso de tendencias como el balletcore.

El personaje Carrie Bradshaw de Sex and the City (1998), interpretado por Sarah Jessica Parker, la popularizó al ser parte de su armario; no solo la vistió en el opening de la serie, sino también en el capítulo final y en su continuación: And Just Like That… (2021). Ahora, Blake Lively, otro icono de moda desde su paso por Gossip Girl (2007), lleva puesta una, con un estilo muy fresco.

La actriz, quien junto a Ryan Reynolds conforma una de las parejas más adorables de Hollywood, se encuentra en la promoción de su próxima película: It Ends With Us —basada en la novela de Colleen Hoover, cuyo título en español es Romper el círculo—, y ha estado compartiendo fotos en su cuenta de Instagram donde se pueden apreciar algunos de los looks que luce en eventos relacionados.

El look de Blake Lively con falda de tul

¿Cómo es la falda de tul de Blake Lively? Es una prenda clásica y romántica de color blanco, que se caracteriza por su volumen acentuado. Además, es de cintura alta y tiene en la pretina un bonito bordado de flores y hojas con lentejuelas.

Este bordado, que se realza con el brillo de las lentejuelas, también destaca en un bralette a juego que lleva la artista californiana. El top corto y la falda de cintura alta en conjunto crean armonía en la silueta, y equilibrio entre sensualidad y elegancia.

Foto: Instagram @blakelively (Jade Greene)

En esta combinación de prendas de la marca estadounidense Bode, se mezclan colores neutros con un pop de color provisto por el bordado. En sintonía, Lively lleva una tercera pieza con motivos infantiles coloridos, sutiles y alegres, se trata de una chaqueta en tono crudo, sin solapa y con botones oscuros que crean contraste.

Foto: Instagram @blakelively (Jade Greene)

Blake Lively suele ser fanática de llevar varios anillos XL para adornar sus manos, muchas veces de estilo vintage y con piedras de colores. Para este look, eligió lucir varios de las marcas Brent Neale, Chanel e Inez Tole, que complementó con arete largo de Jacquie Aiche, según indicó en el post.

Sumó a su atuendo de estilo “balletcore” renovado unas sandalias de la famosa firma de calzado Christian Louboutin, en tono claro y con cuentas incluso en el tacón.

Foto: Instagram @blakelively (Jade Greene)

¿Te gustaría lucir una falda de tul?, ¿cómo la combinarías para adaptarla a tu estilo?

