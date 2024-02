El nombre de Blake Lively no ha dejado de sonar por estos días. Deslumbró en el Super Bowl, al lado de Taylor Swift, luciendo un conjunto deportivo de Balenciaga y Adidas en vivo rojo, con tank top blanco y zapatos con tacón. Además, confirmó que se viene una temporada de excesos en joyería, al menos eso demostró con sus brazos vestidos con múltiples brazaletes.

Ahora, y en contra de la tendencia del lujo silencioso, la actriz de Gossip Girl encanta a sus seguidores con un look con estampado de jirafa, el cual escogió para asistir al desfile de la colección de otoño 2024 de su amigo Michael Kors en Nueva York.

Blake Lively en atrevido estampado de jirafa

¿Menos es más? Esto no aplica en el más reciente look de Blake Lively. Apoyando las tendencias que impulsan la extravagancia elegante, la actriz estadounidense se presentó en la semana de la moda de Nueva York con un total look animal print para asistir al front row de Michael Kors.

El conjunto de Blake está conformado por una minifalda de cintura alta y corte recto, y un abrigo largo de solapas fluidas. Las piezas lucen un sofisticado estampado de jirafa, uno de los patrones menos comunes del animal print, por lo que puede ser recibido como una propuesta refrescante para los primeros meses del 2024.

La actriz lució este total look con otras piezas en la misma paleta de colores. Un top básico en color marrón hizo la combinación perfecta (y armónica) con el estampado llamativo. Además, llevó unas medias semitransparentes para sumar elegancia a su outfit.

Si bien ya no es una regla lucir bolsa y calzado en el mismo tono, puede ser una gran apuesta en ocasiones. Lively lució su total look de minifalda con botas altas de tacón grueso y bolsa a juego. La bolsa tiene detalles de aro que destacan en color dorado.

Blake Lively lució varios anillos XL, uno de ellos en color marrón para seguir acentuando esta paleta que suele usarse en looks más minimalistas. Entre su joyería, también destacaron sus pendientes de gran tamaño con brillantes.

Para el maquillaje, eligió un estilo natural, que selló con un labial nude. Llevó su melena rubia suelta peinada de lado y con ondas suaves.

Colores como marrón y camel han tomado fuerza en los últimos meses. Si bien han estado formando parte de tendencias minimalistas como el lujo silencioso, Blake demuestra que también se pueden llevar en propuestas más llamativas y atrevidas. Además, con este look, confirma que el animal print siempre se reinventa.

¿Te gusta lucir prendas con animal print?, ¿qué te parece el estampado de jirafa?

