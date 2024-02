Algunas personas nacen con pestañas tupidas, fuertes y voluminosas, pero si no es tu caso, no te preocupes. Actualmente existen múltiples remedios caseros para resaltar la belleza de tus pestañas. Lo ideal es elegir aquellos aceites que nutren el folículo piloso, ya que esto no solo ayuda a que crezcan, también disminuye su caída. En cuanto a los aceites naturales perfectos para lograr una mirada que enamore destacan los siguientes:

Aceite de ricino

El aceite de ricino tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, muy útiles para reducir el acné. También ayuda a mantener la piel hidratada. Su alto contenido en ácido ricinoleico permite que tus pestañas se mantengan fuertes. El efecto principal del aceite de ricino es estimular el crecimiento de las pestañas, por lo que se recomienda especialmente su uso si las sientes débiles, frágiles o escasas. Para incluirlo en tu rutina de belleza debes usar muy poca cantidad y tener cuidado de que no caiga en tus ojos.

Basta aplicar un par de gotas, de preferencia durante la noche. Una vez que te hayas lavado la cara, extiende el aceite dando un suave masaje que vaya del lagrimal al otro extremo. También colócalo de la raíz a las puntas, para que tus pestañas reciban todos los beneficios. Puedes enjuagarlas con agua tibia por la mañana.

Foto: Unsplash

Aceite de argán

El aceite de argán es uno de los remedios naturales más versátiles que existen. Ayuda a minimizar las manchas de sol y los brotes de acné. También es útil para hidratar la piel y prevenir las arrugas. Aunque sin duda, uno de sus usos más destacados es favorecer que tus pestañas crezcan largas, fuertes y abundantes. Este aceite aporta antioxidantes, así como vitaminas E y D, ideales para nutrir tus pestañas. Para utilizarlo te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Lava un cepillo para pestañas que ya no uses. Una vez que este limpio de máscara para pestañas, moja el cepillo en un recipiente con aceite de argán. Aplica el aceite después de lavar y desmaquillar tus pestañas. Deja que se absorba. La aplicación es similar a si estuvieras aplicando rímel. Se recomienda utilizarlo dos veces por semana.

Foto: Freepik

Leer también: Cómo usar la piedra de alumbre para eliminar espinillas

Aceite de almendras

Si buscas unas pestañas con volumen, el aceite de almendras seguro es para ti. Al ser rico en vitaminas A, B y E hará que tus pestañas luzcan más sanas, fuertes y hermosas. Su alto contenido en vitamina E y biotina ayuda al crecimiento de las pestañas.

Al igual que con los otros aceites, se recomienda utilizar poca cantidad de producto para evitar que pueda caer en tus ojos. Se aplican un par de gotas en las yemas de los dedos y se da un suave masaje desde la raíz hasta las puntas, para que el aceite se absorba. Se recomienda utilizarlo una vez por semana. ¡Luce tu mirada!

Foto: Freepik

Ahora que ya conoces estos aceites para lucir unas pestañas largas y hermosas, ¿ya sabes cuál vas a probar primero?

Leer también: Regalos de belleza imperdibles para San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters