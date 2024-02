Recientemente, Danna Paola lució glamorosa y sorprendió a sus seguidores en Instagram, al subir una foto con una minifalda de charol y botas XL. La cantante y actriz ha demostrado un gran interés por los looks que incorporan al menos una prenda de cuero, material que suele estar ligado al estilo gótico, la rebeldía y la sensualidad, elementos clave de su nueva era conocida como: XT4S1S.

Como buena amante del mundo de la moda, Danna Paola no teme apostar por prendas arriesgadas de aire retro y futurista, y las porta como toda una experta. En este caso, se arriesgó con una minifalda asimétrica de charol que destacó por aportarle textura a su look, la cual recordó un poco al látex, otro material infaltable en los más recientes looks de la cantante.

El outfit gótico y seductor de Danna

El último look de Danna Paola tiene un aire innovador, que nos invita a querer experimentar con las texturas y dejar de temer al calzado extravagante. Acompañó la minifalda de charol con una blusa de manga larga tipo corset y escote corazón, el cual tiene unos originales botones a la altura del pecho y de las mangas. Finalizó su outfit con unas botas XL en color gris oscuro, con plataformas

Foto: Instagram @dannapaola

"Tell your Mom, I wear Mac Cosmetics" comentó en su publicación, como parte de una promoción para la marca de maquillaje. Desde octubre de 2023, Danna Paola fue nombrada como embajadora de la marca de cosméticos por su facilidad de imponer tendencias en moda y belleza entre sus 34. 2 millones de seguidores.

Mac lo explicó a la revista Cosmopolitan de la siguiente manera: "Así como su música mezcla ritmos pop y melodías de una manera única, su estilo de maquillaje se balancea de lo icónico clásico a lo escandalosamente vanguardista, con una amplitud de referencias de estilo que naturalmente resuena con la personalidad de MAC sin límites e inclusivo de todas las edades, todas las razas, todos los géneros", detallaron.

Foto: Instagram @dannapaola

En cuanto a su beauty look, en las fotos Danna lució un seductor peinado con ondas, el cual acompañó con un maquillaje sutil, pestañas XL y unos labios con volumen que robaron la atención. Si también quieres lograr unos labios de impacto, no dudes en utilizar un perfilador en un tono más oscuro que tu labial. Tus labios serán los protagonistas.

Del look de Danna Paola también destacó su manicura de uñas largas en rojo cereza, la cual le otorgó un toque de color a su look total black, que finalizó con una chamarra oversize que generaba un gran balance al mostrarse junto a las prendas entalladas que estilizaban su silueta.

Foto: Instagram @dannapaola

¿Cómo lucir una falda de charol?

Una simple minifalda puede embellecerse con el brillo del charol. ¿Al igual que Danna Paola te gustaría sumar a tu closet este, un clásico imperdible de estética rockera? Marcas como Sears, Vertiche y Shein cuentan con varios modelos con los que puedes experimentar hasta encontrar tu favorito.

