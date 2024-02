El Super Bowl 2024 sigue siendo tema de conversación. Alicia Keys deslumbró a sus fanáticos al aparecer sentada frente a un piano en color rojo. Interpretó su aclamado tema "If I Ain't Got You" y encendió el estadio con su poderosa voz al cantar un éxito memorable de los años 2000 títulado: "My Boo", junto a Usher.

Para esta ocasión, Keys eligió un impresionante catsuit rojo, de la marca Dolce & Gabbana. Con cada nota y cada paso en el escenario, Alicia Keys demostró que es una artista de talla internacional, capaz de cautivar al público con su talento y su carisma, pero también con su look.

El impactante catsuit de Alicia Keys

Usher y Alicia Keys emocionaron con su participación en el Super Bowl 2024. Dejaron claro que el show del medio tiempo sigue siendo un fenómeno imperdible que fusiona lo mejor del talento musical y de la moda.

Alicia lució un catsuit rojo personalizado en el que destaca un corset brillante bordado con lentejuelas, sensual y elegante a partes iguales. Acompañó esta prenda con una impresionante capa de organza, con cristales de Swarovski. Para complementar este look con brillos, lució unos aretes de oro de la marca Tabayer.

Foto: Instagram @aliciakeys

Leer también: Diseños de uñas minimalistas para el 14 de febrero

En cuanto a su beauty look, eligió llevar su cabello trenzado en un peinado recogido y unos baby hairs sutiles en la frente. Gracias a su maquilladora Dotti, Keys lució un maquillaje discreto para darle todo el protagonismo a su glamoroso catsuit rojo.

Su makeup fue realizado con productos de su propia marca de belleza: "Keys Soulcare". Según las redes oficiales de la marca, la cantante utilizó los siguientes productos. No te pierdas el orden, especialmente si te gustaría replicar su look en tu casa:

El suero iluminador Let Me Glow

Crema facial Skin Transformation

Corrector + tinte (2 en 1 It's Like Skin en 340 W)

Tinte para mejillas Sheer Flush en Grace (elaborado con aceites de semillas de girasol y cártamo)

Gel para cejas

Bálsamo Labial

Foto: Instagram @aliciakeys

¿Qué te pareció el look de Alicia Keys en el show del medio tiempo del Super Bowl?

Leer también: Regalos de belleza imperdibles para San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters