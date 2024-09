Belinda sigue regalando momentos de alta moda a sus seguidores en redes sociales. Después de desfilar en la pasarela de L’Oréal Paris y de asistir a los desfiles de Giambattista Valli y Nina Ricci en Paris Fashion Week, muestra el espectacular look que lució en un evento de The Business of Fashion (BoF), también en la capital francesa.

La intérprete de “Cactus” sorprendió enfundada en un vestido rojo ceñido lleno de detalles sensuales y elegantes, que complementó con unos guantes largos, accesorio que aportó un glamour único a su look en esta ocasión de gala.

Belinda deslumbra con vestido rojo de Versace

Belinda posa con un impactante vestido rojo de piel de largo midi. La prenda no solo destaca por el vivo color, sino también por el diseño ceñido, con drapeado en el área de las caderas.

El volumen que aporta este efecto y la silueta de corset hacen que el look se vea muy sensual y moderno. “El corset interior con estructura rígida Atelier Versace define la silueta en la cintura”, describe la marca, la cual se caracteriza por sus diseños exuberantes, sexys y elegantes.

La silueta del corset sigue en auge, se puede llevar en tops y vestidos por igual. Es una prenda femenina y audaz que se incorpora en outfits desde casuales hasta elegantes. Por otra parte, las piezas de piel comienzan a llevarse mucho más en la temporada otoño-invierno.

Foto: Instagram @belindapop

La cantante eligió complementos en color negro para este vestido rojo imponente. Llevó pumps clásicos, un clutch discreto y unos guantes largos semitransparentes que añadieron dramatismo al look. Además, en algunas imágenes se le puede ver con lentes de sol oscuros.

Sobre su calzado, expresó en redes de manera anecdótica: “No aguanté los pumps”, a la vez que agradecía la invitación a los organizadores del evento.

Foto: Instagram @belindapop

Para la ocasión, Belinda lució su cabello suelto peinado con raya en medio y ondas suaves; destaca el efecto de color en su cabellera con un tono rubio más claro en las puntas. Para su maquillaje, escogió un estilo glowy con tonos naturales que hacen que su piel se vea luminosa.

La intérprete de "La Mala" sigue conquistando espacios de la moda internacional, confirmando su lugar como icono de estilo de diferentes generaciones en México y Latinoamérica.

