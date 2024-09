El cuidado natural de la piel ha ganado popularidad en los últimos años y uno de los remedios más recomendados es el uso de tónicos caseros. La piedra de alumbre, un mineral con propiedades astringentes puede combinarse eficazmente con el té verde para crear un potente tónico casero destinado a reducir manchas en el rostro.

¿Por qué la piedra de alumbre funciona?

La piedra de alumbre, compuesta por sulfato de aluminio y potasio, ha sido utilizada tradicionalmente en cosmética debido a sus propiedades antibacterianas, astringentes y regeneradoras. Su capacidad para promover la renovación celular y equilibrar la piel la convierte en un aliado natural para aclarar manchas.

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology señala que los agentes astringentes, como la piedra de alumbre, ayudan a reducir la hiperpigmentación leve al promover la exfoliación suave de las células muertas de la piel.

Además, el alumbre actúa como un regulador del pH de la piel, disminuyendo el exceso de sebo y evitando la aparición de nuevas manchas, sobre todo en pieles propensas a la grasa. Si se usa correctamente, puede mejorar gradualmente la textura y el tono de la piel.

Foto: Instagram @alumbrecr/Pexels

Leer también: Cuánto dura el efecto de la piedra de alumbre al usarla como desodorante

Té verde: un potente antioxidante

El té verde es uno de los ingredientes más estudiados en dermatología debido a sus altas concentraciones de antioxidantes, específicamente catequinas como el galato de epigalocatequina (EGCG).

Según un estudio publicado en el Journal of Dermatological Science, el EGCG tiene efectos protectores sobre la piel, actuando como un inhibidor de la melanogénesis (proceso de formación de melanina). Esto significa que ayuda a reducir las manchas oscuras y a prevenir la formación de nuevas.

El té verde también posee propiedades antiinflamatorias que calman la piel irritada, lo que es crucial cuando se trata de pieles sensibles propensas a manchas.

¿Cómo preparar el tónico con piedra de alumbre?

Ingredientes:

1 cucharadita de piedra de alumbre (en polvo o triturada)

Té verde

Instrucciones:

Prepara una taza de té verde y déjala enfriar completamente. En un frasco limpio de vidrio, mezcla el té verde frío con el polvo de alumbre hasta que se disuelva completamente. Agita bien la mezcla antes de cada uso y almacénala en el refrigerador para prolongar su frescura.

Aplicación y frecuencia de uso

Este tónico natural se debe aplicar dos veces al día, por la mañana y por la noche, sobre la piel limpia. Usa un algodón para aplicar el tónico en las áreas donde tengas manchas o sobre todo el rostro si deseas un tono de piel más uniforme. Déjalo secar al aire y continúa con tu rutina habitual de cuidado de la piel.

Foto: Pexels

Cuidados y precauciones

Al igual que cualquier tratamiento tópico, es recomendable realizar una prueba de parche antes de usar el tónico por completo en el rostro. Aplica una pequeña cantidad del tónico en una zona del antebrazo y observa durante 24 horas. Si no hay irritación, puedes proceder con su uso facial.

Aunque el té verde y la piedra de alumbre son generalmente seguros para todo tipo de piel, el tónico puede causar resequedad en pieles más sensibles o secas. En tal caso, compleméntalo con un humectante ligero después de la aplicación.

También es esencial aplicar protector solar diariamente, ya que la exfoliación suave puede hacer que la piel sea más vulnerable a los rayos UV, lo que podría exacerbar las manchas si no se protege adecuadamente.

Las propiedades astringentes del alumbre, combinadas con los potentes antioxidantes del té verde, ofrecen una solución efectiva para mejorar la textura y el tono de la piel con el uso regular. Como siempre, mantener una rutina adecuada de cuidado de la piel y usar protección solar es fundamental para obtener resultados óptimos.

Leer también: Desodorante de bicarbonato de sodio o piedra de alumbre, ¿cuál es mejor?