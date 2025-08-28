La carismática conductora Andrea Legarreta tiene el outfit perfecto para la transición al otoño, el cual es protagonizado por una minifalda de mezclilla, una prenda básica que se puede estilizar fácilmente para lograr un look casual y chic.

Cómo elevar una minifalda de mezclilla según Andrea Legarreta

La minifalda de mezclilla es una de las prendas favoritas del verano, se puede llevar desde en un paseo a la playa hasta una salida con amigas el fin de semana. Como todas las piezas en denim, su versatilidad es un valor incuestionable, porque permite hacer muchas combinaciones.

Andrea Legarreta, con su outfit del día de ayer en el programa Hoy, demuestra cómo estilizar esta prenda de ropa para lucir muy chic y, además, hacer la transición al otoño.

La conductora viste una minifalda de mezclilla con el bajo ligeramente deshilado y una playera con estampado llamativo en color rojo. Estas dos piezas básicas son sencillas y modernas, aportan frescura y diversión al look. Pero… llega el momento de elevarlas.

La minifalda de mezclilla es una prenda muy versátil. Foto: Especial. Instagram @andrealegarreta

La elegante Andrea suma un blazer largo que añade elegancia y convierte su outfit en uno casual. Ella posa con esta prenda con mangas arremangadas, lo que permite mantener su look relajado sin perder la sofisticación.

Las botas altas son otras protagonistas ideales tanto para elevar el look como para hacer la transición al otoño. Legarreta luce unas botas por encima de las rodillas (‘over the knee’) con efecto slouchy. El calzado es de textura gamuzada, con tacón y puntera en punta.

Las botas altas son ideales para la trancisión al otoño. Foto: Especial. Instagram @andrealegarreta

Los colores neutros de las botas y el blazer son ideales tanto para el verano como para el otoño, así que es una combinación que puedes guardar para tus outfits de la próxima temporada.

Andrea Legarreta confirma que llevar una minifalda con blazer largo (sin sobrepasar la falda) y botas altas es una gran apuesta de estilo. La playerita divertida es un must-have que añade un aire jovial, y fajada se ve más elegante, además de estilizar.

