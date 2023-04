La tendencia de llevar la lencería a la vista en outfits sofisticados siempre añadirá un toque de sensualidad que realza al máximo el estilismo de los looks de las famosas.

El gran estilo de Aislinn Derbez una vez más se vuelve portavoz de la moda sustentable en sus más recientes fotografías en redes sociales, la guapa actriz ha destacado por lucir las mejores tendencias con su toque personal y ahora en la mayoría de sus posteos cuenta sobre la experiencia de mezclar en sus looks prendas recicladas.

En esta ocasión demostró que siempre se puede ir un paso adelante en el tema de la moda sustentable, pues además de darle una segunda oportunidad a determinadas prendas vintage, su look fue customizado con prendas recicladas, introduciendo al diseño nuevamente en el ciclo del reciclado.

“El upcycling consiste en reutilizar y transformar creativamente ropa y materiales viejos en piezas nuevas y únicas. Al utilizar materiales existentes se reducen los desechos, disminuyendo el impacto ambiental de la industria de la moda”, comentó la actriz.

Anteriormente, asistió a un evento en Los Ángeles en donde posó con algunas prendas rescatadas las cuales mezcló con un body de diseño mexicano y piezas de alta costura para lucir en un outfit en tendencia.

Foto: Instagram @aislinnderbez

El look de Aislinn Derbez con lencería a la vista

El total look upcycling de Aislinn Derbez se volvió tendencia en redes sociales por llevar la lencería a la vista en un look sofisticado con prendas a la vanguardia que fueron customizadas para darle una visión renovada. Ya hemos visto otras celebridades que han lucido imponentes looks dejando alguna prenda íntima a la vista: desde las hijas de Ángelica Rivera, que recientemente lucieron corsets de encaje y panties a la vista, hasta Belinda, Danna Paola y JLo, por nombrar algunas.

Esta tendencia, más allá de sentirse vulgar, es delicada, misteriosa y ultra femenina si se sabe llevar como bien lo hizo la actriz.

Mitsa Studios fue la marca de diseño encargada de todo el look que lució la guapa actriz que se robó millones de miradas con una camisa blanca con mangas abultadas, la cual fue cortada con un estilo torero ajustado por atrás y abierto por adelante, luciendo un sensual bralette de encaje en color negro para contrastar.

Foto: Instagram @aislinnderbez

Otra icónica pieza que demostró las ventajas del reciclaje fue el pantalón de vestir a la cadera con corte amplio y que fue customizado añadiendo una capa extra de otro pantalón con elástico para subir el tiro y transformarlo en un corte de cintura alta con un contraste de color y texturas único.

Como complementos para su look ganador utilizó unos aretes XL y unos stilettos negros con pedrería de gran tamaño que resaltaron al máximo.

Foto: Instagram @aislinnderbez





