No es la primera vez que Dua Lipa impone tendencia y se convierte en inspiración para las mujeres que aman lucir a la moda y con el mejor estilo. Y ahora nos sorprende con un accesorio que, tradicionalmente es usado por hombres, pero durante todo el 2023 será tendencia en la moda femenina.

Y es que la cantante británica de 27 años ha conquistado a lo largo de su carrera no solo al mundo del espectáculo, sino también a la industria de la moda. Firmas de lujo como Versace e Yves Saint Laurent han caído rendidas a sus pies y la han convertido en imagen y embajadora de sus colecciones de ropa y fragancias.

En sus conciertos y redes sociales podemos observar el increíble estilo que tiene Dua Lipa y el buen gusto a la hora de elegir sus atuendos no solo para sus conciertos, sino también para las alfombras rojas. Esto la ha hecho merecedora de convertirse en coanfitriona del próximo evento más importante en el mundo de la moda: la MET Gala, que se celebrará el 1º. De mayo.

Foto: IG @dualipa

Sin embargo, ayer Dua Lipa nos sorprendió en una historia de Instagram donde lucía un look que había sido pronosticado por los expertos en moda como una de las tendencias más fuertes de 2023.

Dua Lipa lleva el accesorio que será tendencia

En el video con filtro de Instagram, Dua Lipa aparece sentada en un coche luciendo una llamativa camisa amarilla, acompañada de un accesorio usado generalmente por hombres pero que será tendencia durante todo el año en la moda femenina: una corbata.

Así es, el look de alto contraste por los tonos amarillo de la camisa y negro de la corbata lucen muy bien en la cantante y, definitivamente, podría ser un outfit perfecto para llevar a la oficina, a una junta, a la universidad o en una salida casual en la semana.

Foto: IG @dualipa

Y aunque hoy en día no hay límites de género para usar la prenda que queramos, bien haya sido diseñada para un género u otro, lo que sí es cierto es que la corbata refleja poder, sobriedad glamour.

Cómo lucir el accesorio masculino que será tendencia

Dua Lipa no es la primera celebridad que ha complementado su look con una corbata. Jennifer Aniston, Julia Roberts, Zoe Zaldaña, Zendaya y Jenna Ortega han sido algunos que han aparecido en público con imponentes looks donde la corbata es el elemento protagonista.

Si deseas unirte a la tendencia, debes tener a la mano una camisa de cuello ancho y una corbata que puedes comprar en cualquier tienda (o tomarla prestada del clóset de tu papá o de tu novio). Prefiere los tonos crudos como el negro, gris, azul o rojo. Aunque también puedes jugar con algún estampado. Todo dependerá si quieres lograr un estilo más sobrio o más divertido.

Foto: Valentino

No importa si la combinas con jeans o pantalón de vestir o hasta con una falda (se ve increíble), pero sí te recomendamos llevar un blazer para darte un toque más preppy. Verás cómo eleva el look.

