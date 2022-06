El bodysuit es una prenda que regresó al trono de las tendencias hace algún tiempo y no ha querido dejar su lugar en las grandes tiendas de ropa. Una de sus ventajas al vestir es que se mantiene en su sitio, a diferencia de algunas blusas y camisas que queremos mantener dentro del pantalón o la falda.

Aunque la mayoría de los bodies suele tener una silueta ajustada que quizá no sea cómoda para todas, también hay algunos holgados que hacen una figura muy linda, con detalles como drapeados y forma cruzada.

En este momento destacan los bodies con cortes simples y clásicos, pero con propuestas de colores intensos, como el que lució Khloé Kardashian de la marca de su hermana Kim hace unos días. Los detalles cut out en los laterales y el body de pierna alta (high-leg) son algunas de las maneras más sensuales de llevar esta pieza. Para looks más chic, incluso elegantes, hay alternativas con mangas con personalidad, tres cuartos y largas.



7 bodies que vas a querer llevar en verano

Halter colorido

Es el body básico que debes tener esta temporada para crear looks casuales con jeans o shorts, y también outfits más formales con unos pantalones más glamurosos. Puedes tener varias piezas si te gustan, sin dejar por fuera algunos colores en tendencia, como el rosa intenso, el azul rey o el verde. Estos tonos pueden ir muy bien con otras piezas neutras y te ayudarán a alegrar tu imagen.

Dónde: Stradivarius

Cuánto: 399 pesos



Con detalles cut out

Los detalles cut out no dan muestra de querer abandonar las tendencias. Si bien una manera de llevarlos es en la zona del escote, en días recientes hemos visto cómo en los laterales están llamando la atención. Aquí solo debes tener cuidado de que te sientas cómoda con tu torso para que lo luzcas con confianza.

Dónde: Shein

Cuánto: 165 pesos



El de mangas abullonadas

Como dijimos al inicio, los bodies se reinventan cada temporada y una de las maneras de demostrarlo es en las formas de sus mangas. Elegir uno con mangas globo o abullonadas va a aportar mucho estilo a cualquier look, incluso si lo combinas solo con unos jeans. Este nos encanta, además, por su detalle en la espalda y por el color trendy.

Dónde: Desigual

Cuánto: 1, 890 pesos



Con hombreras sutiles

La tienda Zara tiene una propuesta con hombreras poco marcadas y con estilo elegante. Para crear balance en el outfit puedes lucir este, o un modelo similar, con pantalones de perneras anchas. Las hombreras no se recomiendan en mujeres con los hombros y la espalda muy anchos, toma en cuenta este tip de los estilistas.

Dónde: Zara

Cuánto: 599 pesos



De pierna alta

Otra apuesta sensual cuando no quieres llevar el de detalle cut out. Con la tendencia Y2K aún en boga que da libertad a la piel del área de la cadera, es posible llevar un body de pierna alta con jeans o pantalones de tiro medio, también con algunos de estilo comfy para un look más relajado.

Cuánto: 329 pesos

Dónde: H&M



Camisero manga larga

Hay muy lindos bodies que podrían confundirse con blusas o camisas. Los bodies camiseros pueden ser ideales para crear looks para ir a la oficina, con pantalones como los palazzo o culotte (unos básicos de corte recto también quedarán muy bien). Si eres del team falda, puedes probar cómo te lucen con una tubo o de corte A.

Dónde: Studio F

Cuánto: 1, 299 pesos



Corsetero

Piezas como corsés y bustiers salieron hace rato de los cajones de lencería para destacar en el exterior. El body corsetero es muy femenino y se puede seguir llevando con blazers. Este tiene otra tendencia que comienza a despertar: el brillo de cristales que aportan elegancia al romanticismo del escote corazón.

Dónde: Zara

Cuánto: 749 pesos



