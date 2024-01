Belinda, además de una gran artista en el mundo pop, también es un ícono de la moda y prueba de ello es cada uno de sus looks que la hacen lucir increíble. Es por ello que aquí te compartimos algunos de sus mejores outfits que puedes recrear sin ningún problema, ya sea para lucir elegante, sofisticada o simplemente cómoda.

Por medio de sus redes sociales la actriz y cantante nos ha demostrado que cada uno de sus looks puede lucir muy elevado al escoger los accesorios indicados, así que checa si alguno de estos te agrada, quizá lo puedas recrear con lo que ya tienes en tu guardarropa.

Belinda tiene el look ideal para una fiesta

Sabemos que la temporada de fiestas y reuniones aún no termina, es por ello que uno de los outfits ganadores de Belinda que amamos y puedes recrear para esa ocasión especial en la que no sabes qué ponerte es un total look sencillo, donde el protagonismo lo tomará tu calzado.

Este look se conforma de un vestido sencillo, cómodo, elegante y un gran par de botas, mismas que son bastante altas y llegan hasta las rodillas, así que si quieres protegerte del frío sin dejar de verte radiante, esta opción es la ideal para ti.

Foto: Instagram @Belindapop

El outfit que Belinda compartió a través de Instagram mostraba un vestido negro que llegaba a la mitad de la pierna, y en la parte superior lució un par de guantes como parte de una sola pieza, el toque final se lo dio con un collar y anillos que hacían realzar su estilo chic y coqueto.

Así que la tienes fácil, solo escoge tu vestido favorito, acompáñalo de unos guantes y unas botas altas para que luzcas al estilo Beli, muy a la moda.

Si quieres estar cómoda, este outfit de Belinda es para ti

Durante esta temporada invernal también es fundamental estar cómoda para estar en casa y pasar tiempo en familia, así que el siguiente look te hará lucir linda y sencilla, ya que Belinda nos ha demostrado que incluso un outfit deportivo puede hacernos destacar incluso aplicando la tendencia oversize.

La clave de este look está en los accesorios, ya que de esta manera lo harás lucir más sofisticado. Belinda utilizó un pants y una sudadera grises, prendas con una ligera diferencia en el color, causando un contraste bastante interesante, tú puedes utilizar ambas prendas de diferentes tonos, solo recuerda agregar un reloj de mano y tu calzado favorito.

Foto: Instagram @Belindapop

El look casual de Belinda para toda ocasión

Belinda nos ha demostrado que no importa la ocasión, siempre busca la manera de verse radiante. Y si aún no sabes qué outfit lucir para tu reunión o salida entre amigas aquí te compartimos una opción, ya que entre sus múltiples looks se encuentra un conjunto de top y falda de lentejuelas en color negro.

Foto: Instagram @Belindapop

Este conjunto lo puedes utilizar con unas medias y con tu calzado favorito, incluso las botas altas pueden ser una buena alternativa, puedes agregar una chaqueta de color para que le de un toque chic a tu look y le pongas tu sello personal.

Así que no esperes más y recrea tu outfit favorito de Belinda para que puedas decir "ganando como siempre".

