¿Qué papel juega la cultura en la crisis de violencia que atraviesa el mundo? Esta pregunta será el eje de una serie de mesas titulada Occidente, violencia y cultura, de la Cátedra Inés Amor, realizada por la UNAM, y en la que participarán académicos y activistas como Jacobo Dayan, María Minera, Javier Sicilia, Adriana Malvido y Sergio Raúl Arroyo, entre otros.

El caso del supuesto campo de exterminio utilizado por el crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, se enmarca en estas reflexiones, en el que la sociedad parece haber normalizado altos grados de violencia como una realidad cotidiana e inevitable. En ese sentido, estas mesas pretenden poner sobre la mesa el papel que la cultura juega para combatir la violencia.

“La idea de esta jornada es hacer una reflexión sobre el papel de la cultura y el arte en varias de las crisis que estamos viviendo en México y el mundo, primeramente, hacer una reflexión de las políticas culturales, si es posible que estas políticas implementadas abonen algo a la reducción de violencia, que es como el gobierno federal ha apuntado sus políticas culturales”, apunta Jacobo Dayán en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dayán apunta que las conversaciones también reflexionarán sobre el papel de la cultura en la normalización de la violencia. “Al fondo se encuentra un vacío de los valores que dieron origen al proyecto de civilización después de la Segunda Guerra Mundial”, señala Dayán.

Para María Minera, existe una relación entre la cultura y la violencia, por lo que las mesas tratarán de conversar acerca de ese binomio.

“Veremos si están enfrentadas (cultura y violencia); vemos que la cultura le está dando la espalda a la violencia, a las comunidades, nuestras preguntan van desde los gobiernos, sobre todo el pasado y este también, que dijeron con todas sus letras que la cultura es una herramienta de paz, que ayuda a reestablecer el tejido social que está roto, que sirve para que los muchachos se alejen del crimen organizado, pero vemos que no, que no hay políticas culturales dirigidas, lo que tenemos son ocurrencias, y lo que se aplica no tiene resultados”, explica Minera en entrevista.

Una de las mesas, explica Minera, será dedicada al papel de los artistas ante la violencia. “Los ponentes se preguntarán si el papel del artista es hablar de la violencia o es su obra una postura crítica para pronunciarse, porque muchos artistas son figuras públicas y no los estamos escuchando”, explica.

Minera y Dayán apuntan que la violencia no es sólo un fenómeno de México, sino que se ve en todo el mundo, especialmente con el triunfo de las extremas derechas en distintos países como Estados Unidos y Francia. Por tanto, temas como la guerra de Ucrania y Gaza también serán tópicos para debatir.

“La última mesa tratará de ver qué es lo que está pasando en las sociedades del mundo que respaldan gobiernos que van en contra del desarrollo de la civilización, porque gana Trump una elección, porque nadie dice nada, porque hay gente que aplaude la violencia, las democracias en crisis, las discusiones en el mundo se están yendo hacia el vacío de los valores que hacen posible vivir en civilización”, reflexiona Dayán.

Programa

La primera sesión, titulada “Políticas culturales: ¿una panacea contra la violencia del país? “, se realizará de 11 am a 12:30 pm en el Auditorio MUAC. En ella participarán Javier Sicilia, Adriana Malvido y Sergio Raúl Arroyo, con la moderación de Paola Zavala. El análisis se centrará en el impacto de las políticas culturales en la violencia del país y su efectividad en la restauración del tejido social.

La segunda sesión, “¿Ha contribuido la cultura a normalizar la violencia? “, se llevará a cabo de 1pm a 2:30 pm en el Auditorio MUAC. Contará con la participación de Luis de Tavira, Lázaro G. Rodríguez y Natalia Beristain, bajo la moderación de María Minera. En este espacio se debatirá si la producción cultural ha contribuido a la normalización de la violencia y la necesidad de un enfoque más comprometido con la realidad actual.

La tercera sesión, “¿Cómo entender el vaciamiento cultural de los valores de Occidente? “, tendrá lugar de 5pm a 6:30 pm en la Sala de Conferencias del MUAC. Participarán María Minera, Maruan Soto Antaki y Nicolás Alvarado, con la moderación de Jacobo Dayán. En esta sesión se reflexionará sobre el desfondamiento cultural de los valores de occidente como la democracia, el diálogo, la pluralidad y la verdad. Este evento busca abrir un espacio de diálogo y análisis en torno a los desafíos que enfrenta la cultura frente a la violencia en nuestro país y la crisis global que vivimos hoy en día.