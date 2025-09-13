Más Información

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Entre esperanza y dolor, familias esperan noticias en el INR sobre víctimas de explosión en Puente de la Concordia

Entre esperanza y dolor, familias esperan noticias en el INR sobre víctimas de explosión en Puente de la Concordia

Miembros de la comunidad cultural han comenzado a reunir firmas para pedir se rectifique la propuesta de recortar el presupuesto de la . En la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en el Ramo 48 Cultura, se plantea una reducción de mil 984 millones 107 mil 853 pesos a su presupuesto con respecto a 2025.

“Usted prometió en campaña fortalecer a los creadores, garantizar el acceso a la cultura y reconocer que el arte es un derecho de todos los mexicanos. Un recorte a la cultura es un ataque a México”, es el mensaje que envían los firmantes a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también:

La petición, publicada en la plataforma , se indica que el recorte tendría como consecuencia la cancelación de proyectos, el cierre de espacios y agravar la precarización de artistas:

“Los artistas resistimos en condiciones indignas, sosteniendo lo que el Estado ha abandonado, particularmente en los gobiernos que se presentan como de la transformación”.

La petición () fue creada por el teatro El Milagro y cuenta hasta ahora con 700 firmas.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses