Una celebración cultural por los 135 años de la Banda de Música del Estado de Jalisco, el 30 de octubre pasado en el Teatro Degollado de Guadalajara, tomó un carácter distinto tras la intervención de un funcionario de la Secretaría de Cultura estatal. Esa noche, dedicada al Divo de Juárez, Juan Gabriel, el jefe de Festivales y Grupos Artísticos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Josué Coronado Hernández, predicó sobre el líder religioso Naasón Joaquín García, con lo que dio un tinte religioso al evento.

“Mi agradecimiento es a quien me lo ha dado todo: la vida, la salud, el compromiso de servir, quien ha puesto el sentir de esa constante búsqueda del bien común. Mi mayor gratitud es para ese ser supremo y que deseo siempre moverme y pertenecer (...) Me despido con una frase de mi gran maestro, un maestro que me ha enseñado a esforzarme por lo que me proponga y que lo puedo lograr sin pisotear a nadie y sin buscar ganancias deshonestas. Dice: ‘La única forma de convertir nuestros proyectos sociales en fuerzas constructivas y efectivas es mediante la honestidad, la integridad y la humildad’. Palabras del maestro, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, dijo el funcionario en su sermón.

Naasón Joaquín García es el líder de la iglesia La Luz del Mundo desde diciembre de 2014. Es noticia conocida su proceso, en 2022, ante la Fiscalía de California en el cual se le condenó a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual infantil.

Entre el público del evento dedicado a Juan Gabriel había integrantes del grupo religioso. Foto: Facebook | Secretaría de Cultura Federal

Desde el escenario, al terminar de hablar, Coronado Hernández recibió una ovación del público, pese a que la exactitud del discurso terminó de trazar una contradicción entre las libertades civiles y las funciones que el Estado debe proteger; la contradicción entre lo que se establece en el Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, y —para delimitar el hecho— lo que el Artículo 4° del “Reglamento de uso de espacios para el bien del inmueble denominado Teatro Degollado del Estado de Jalisco” determina: La prohibición “del uso del teatro para funciones o espectáculos que tengan como finalidad exclusiva propaganda política, militar, religiosa o comercial”.

Para Adriana Pantoja, experta en gestión cultural y maestra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), “el caso no necesariamente ha tenido la repercusión que uno imaginaría en Guadalajara. Esto revela la tensión entre la libertad religiosa y la existencia de un Estado secular. Está previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que las autoridades, ya sean del nivel federal, estatal o municipal, no intervengan en los asuntos de estas asociaciones religiosas ni participen con carácter oficial en ningún acto religioso ni actividad que tenga motivos o propósitos similares. Esto tiene que ver con que se garantice la neutralidad de estos funcionarios en materia religiosa, precisamente para que no apoyen ni se opongan de forma explícita o implícita a ningún culto”.

El funcionario —dijo— tiene derecho de profesar el culto de su preferencia, pero no de manifestarse públicamente desde su investidura como autoridad para elogiar a su religión o sus líderes: “Es interesante que esto suceda en el contexto de una actividad cultural porque las actividades culturales tienen un peso específico en la formación de la memoria y las identidades. Es importante cuidar la neutralidad”.

El evento tuvo la participación de artistas de la Banda Sinfónica de Colima. Miguel Ángel Alatorre, director invitado al concierto, confirmó que la Secretaría de Cultura lo buscó para recrear un programa, el del homenaje a Juan Gabriel, que ya se había presentado en Colima con una amplia aprobación del público. “Las personas han recibido el concierto y se han entregado a él. Ahora que la Banda de Música del Estado de Jalisco cumplió 135 años y que su director, Francisco Germán Gutiérrez, pudo ver el concierto, se decidió recrear el programa conmigo, el guitarrista y el elenco de los cantantes de Colima como invitados en el Teatro Degollado”.

La celebración por el 135 aniversario de la Banda de Música del Estado de Jalisco tuvo la participación de músicos y cantantes de la Banda Sinfónica de Colima. Se planteó, en un principio, como un evento cultural. Foto: Facebook | Cultura Jalisco

Aunque Alatorre no dio muchos detalles sobre la declaración de Coronado, sí explicó que desde el principio fue un evento de carácter cultural, convocado porque en otras presentaciones “ha sido bien arropado por el público”. Además, entiende que “parte del comité del Teatro Degollado tiene integrantes de una religión”. No es la primera vez que un acto de este tipo sucede en México. El antecedente directo fue el conocido evento para celebrar los 50 años de Naasón en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 2019.

Bogar Armando Escobar, maestro de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Antropología Social, señaló que “este funcionario, en otros videos, dice cosas muy semejantes sobre Naasón. Hay un sentido de lealtad y agradecimiento de orden doctrinal. No hace una separación entre sus creencias y el impacto que sus palabras pueda tener en el orden político”.

Para Fernando Solana Olivares, periodista cultural con una larga trayectoria (Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural en 1993) , “las Leyes de Reforma son letra muerta para las iglesias cristianas tanto en Jalisco como en el Bajío (...) En un estado (y en un país) donde la impunidad es la norma, el impropio, insensato, ridículo e ilegal discurso del burócrata Josué Coronado no tendrá mayores consecuencias”.

Detalles sobre el impacto de La Luz del Mundo en Guadalajara fueron dados por un investigador que pidió guardar anonimato.

Señaló que hay acuerdos cupulares implícitos entre líderes de la Iglesia y representantes políticos; eventos públicos que los favorecen, aunque parezcan algo neutral, en colonias como Hermosa Provincia, donde 89% de sus habitantes profesa esa fe.

Sobre este caso, la Secretaría de Cultura de Jalisco respondió:

“1. —Se tiene conocimiento de lo sucedido, se reunió la evidencia y se turnó a las áreas correspondientes para dar seguimiento al tema, actualmente está en un proceso interno de responsabilidad laboral, de cuyo análisis podría derivar la o las sanciones que en derecho corresponden. 2. —El proceso interno está abierto y al encontrarse en trámite, se vuelve por ley un asunto confidencial”. (Con información de Raúl Torres)