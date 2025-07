Sobre la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), que este año lleva a cabo su 33 gira nacional con seis conciertos, su director artístico, Roberto Rentería, afirma que este programa, en sus 23 años de trayectoria, tiene una importante historia detrás que le permite “consolidarse hoy en día como el semillero de talentos más importante del país”.

Dice que muchos de estos jóvenes no habían tenido la oportunidad de tocar en un ensamble de esta naturaleza. “Tenemos jóvenes muy talentosos; pianistas, por ejemplo, que nunca habían tenido la oportunidad de tocar dentro de una orquesta, lo mismo en el caso de los arpistas o instrumentistas de aliento que durante todo su desarrollo lo hicieron a través de una banda tradicional en Oaxaca o en Michoacán y que nunca habían escuchado la sonoridad de las cuerdas y viceversa”.

Es el mismo caso, continúa, para las cuerdas, con jóvenes de San Luis o de Tamaulipas que desarrollan su quehacer de manera individual o dentro de orquestas de cuerdas; jóvenes que no conocían el sonido dentro de una orquesta sinfónica: “El hacerlo con una orquesta de 140 elementos, en un nivel muy alto, representa una oportunidad única de desarrollo técnico, artístico y personal. Podemos decir que no existe, hoy, en nuestro país una orquesta sinfónica profesional que no tenga, entre sus filas, al menos a un elemento que pasó por alguna de las generaciones de OSIM; eso nos llena de orgullo y compromiso para seguir trabajando”.

La gira recorrerá, este año, seis estados de la República, comenzando por el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos, el próximo 29 de julio; el 30 de julio será en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave de Xalapa, Veracruz. Un día después, llegarán a Tamaulipas, después de casi 20 años sin presentarse allá, cuenta Rentería.

En Tampico se presentarán en el Auditorio de Usos Múltiples de la Ciudad Deportiva. Para el 1 de agosto estarán en el Centro Cultural Universitario de la UATx en Tlaxcala. Al día siguiente, el recinto elegido es el Auditorio Gota de Plata en Pachuca Hidalgo. Los cinco conciertos serán a las 19:00 horas y la entrada es libre. Por último, estará el Concierto de Gala y Clausura en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 3 de agosto, a las 17:00 horas.

Rentería describe el programa que se interpretará como ambicioso y menciona la obertura Zampa, de Hérold, el Berceuse y Finale de El pájaro de fuego, de Stravinsky, y Maso Ye'eme, de Nubia Jaime Donjuan, entre otras obras. Audicionaron 582 músicos, se seleccionaron 134, y se hizo espacio, a través del programa Iberorquestas Juveniles, a seis representantes de países latinoamericanos (dos de Colombia, dos de El Salvador y dos de Panamá).

Detalla que el campamento, que cada año se renueva a través de una convocatoria nacional, empezó el pasado 12 de julio. Se realiza, además, con el apoyo del IMSS en el Centro Vacacional Atlixco-Metepec, ubicado en Puebla.