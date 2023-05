En días recientes, los memeros del mundo agotaron su sed en las fuentes del espectáculo. La semana empezó a ponerse bien a la mitad, con una fecha imperdible que año con año ha dado de qué hablar para los devotos de "Star Wars": el 4 de mayo. Al mismo tiempo, una de las actrices mexicanas jóvenes más destacadas, Martha Higareda, desató la polémica tras un par de declaraciones. Por último, la compañía de artes escénicas Shen Yun ofreció del 4 al 7 de mayo varias presentaciones en el Auditorio Nacional, pero, por una razón muy particular, esta visita a México se convirtió en leña que fue cortada del árbol de los memes.

En una galaxia muy muy lejana...

Por su similitud fonética en inglés, el 4 de mayo es el Día de la Fuerza ("May the 4th be with you" / "May the force be with you" / "Que la fuerza te acompañe"), la escala obligada para los fanáticos de Star Wars. Ese día, además, salen a luz las noticias de la franquicia: nuevos lanzamientos y sorpresas.

No hay mucho más que decir sobre "Star Wars", salvo que todos saben que la saga es una institución en la cultura popular y que ha forjado la educación sentimental alrededor de esa especie de Adán del lado oscuro, Anakin Skywalker o Darth Vader para los cuates —en la mente de los lectores empieza a sonar, a todo volúmen, la "Marcha Imperial", de John Williams.

Se burlan de Higareda

Todo empezó por dos declaraciones recientes de Martha Higareda. En entrevista con Yordi Rosado, dijo que sus primeras palabras fueron a la edad de cuatro meses, y también contó que rechazó un papel en el que actuaría junto a Robert Pattinson para darle prioridad a la película "No manches Frida", que protagonizó junto a Omar Chaparro.

Ciertos medios de comunicación, así como usuarios de Twitter, enlistaron otras experiencias que ha narrado Higareda: la ocasión en la que Jared Leto le coqueteó; el encuentro entre su abuelo y un extraterrestre muerto o la capacidad de pensar y soñar en inglés si se encuentra en Estados Unidos.

Es interesante que la perito grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, publicó un video donde analiza si Higareda miente o dice la verdad. Su veredicto es que la actriz de "Amar te duele" es honesta y sus declaraciones son consistentes.

Los memes y las imitaciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Shen Yun en México

Hoy se lleva a cabo la última de las fechas que anunció la compañía de danza, Shen Yun, en la Ciudad de México. Si bien, en China este espectáculo está prohibido por motivos políticos (se les acusa de atentar contra la estabilidad del gobierno), en México, particularmente en la plataforma de videos más famosa del mundo, su publicidad ha sido notoria.

