Más Información

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

La exposición, organizada por el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la IBERO, reúne 18 pequeñas esculturas realizadas en materiales diversos —bronce, cerámica de alta temperatura, polímeros y concreto pulido— que forman parte de un conjunto más amplio cuya complementación llegará pronto a Puebla.

Claudio Flores, Mónica Maccise, Luis Arriaga Valenzuela y Juan Carlos Henríquez. Foto: cortesía Ibero
Claudio Flores, Mónica Maccise, Luis Arriaga Valenzuela y Juan Carlos Henríquez. Foto: cortesía Ibero

Estas piezas están pensadas para recorrerse en soledad, en modo contemplativo, casi como paisajes interiores. Henríquez propone —y de forma efectiva lo logra— una inmersión en la condición humana, marcada por la incompletud reflejada en cada forma mutilada, cada textura ausente, cada carga visual que cargamos sin saberlo.“En ninguna veremos representado a Sísifo… porque acaso los Sísifos somos nosotros. Sísifo es al mismo tiempo su propia montaña, su propia carga, su propia cima.”

Laura Camila Ramírez Bonilla. Foto: cortesía Ibero
Laura Camila Ramírez Bonilla. Foto: cortesía Ibero

Ese profundo llamado a la empatía se vio acompañado por las palabras del rector, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., quien invitó a reinterpretar el mito como un acto de esperanza: “La roca deja de ser castigo para convertirse en deseo de vivir… estas esculturas nos sitúan en ese instante decisivo en el que uno elige volver a empezar”.

Juan Carlos Henríquez. Foto: Cortesía Ibero
Juan Carlos Henríquez. Foto: Cortesía Ibero

Al concluir la ceremonia, acompañada de un tradicional corte de listón, se ofreció un vino de honor con etiqueta especial “Mar de Fondo”, en un ambiente cálido y reflexivo.

Foto: cortesía Ibero
Foto: cortesía Ibero

En resumen, “Sísifo” no es solo una exposición: es una invitación a reconocer nuestra propia humanidad —frágil, incompleta, pero siempre en búsqueda y transformación. La exposición permanecerá abierta en la Hacienda de los Morales, Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses